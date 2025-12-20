एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

4 . बुर्ज खलीफा में लिया खुद का घर

4

सतीश सनपाल दुबई की सबसे प्रतिष्ठित इमारत बुर्ज खलीफा में रहते हैं. इतना ही नहीं दुबई में उनके करोड़ों के बंगले भी मौजूद है. सतीश ने फादर्स डे पर अपनी एक साल की बेटी को रोल्स रॉयस कार गिफ्ट कर दी थी और अपने बेटी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया था, जिसमें तमन्ना भाटिया और नोरा फतेही जैसे कई स्टार्स भी शामिल थे.

