FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Pollution: दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, राजधानी में कौन-सी गाड़ी चलेगी और किसे नहीं मिलेगा फ्यूल? जानिए सभी डिटेल्स

दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, राजधानी में कौन-सी गाड़ी चलेगी और किसे नहीं मिलेगा फ्यूल? जानिए सभी डिटेल्स

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट

कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट

एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

HomePhotos

बिजनेस

एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

अक्सर लोग बिजनेस शुरू करने के लिए काफी संकोच करते हैं और कई लोग अपना कारोबार कर भी लेती और जैसे ही फ्लॉप होता है, तो बैकफुट पर चले जाते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसने एक बार फ्लॉप होने के बाद दोबारा कारोबार किया और करोड़ों तक साम्राज्य बना डाला.

मोहम्मद साबिर | Dec 20, 2025, 08:19 PM IST

1.एक बार बिजनेस में हुए फेल

एक बार बिजनेस में हुए फेल
1

मध्‍य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले सतीश सनपाल ने 15 साल की उम्र में 50 हजार रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने एक किराने की दुकान खोली थी, लेकिन कुछ समय में उनका कारोबार ठप पड़ गया. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा कारोबार किया. 
 

Advertisement

2.एक बार फ्लॉप होने के बाद पहुंच गए दुबई

एक बार फ्लॉप होने के बाद पहुंच गए दुबई
2

सतीश सनपाल एक बार फ्लॉप होने के बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में ही दुबई चले गए. उन्होंने शुरुआती दौर में ग्राहकों को शेयर बाजार के ब्रोकर्स जोड़ने का भी काम किया. इससे उन्हें स्थानीय बजार की अच्छी समझ हो गई थी. फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची थी. 
 

3.साल 2018 में रखी अपनी कंपनी की नींव

साल 2018 में रखी अपनी कंपनी की नींव
3

सतीश सनपाल ने साल 2018 में दुबई में ही अपनी कंपनी ANAX होल्डिंग्स की नींव रखी. ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है. ये कंपनी अलग-अलग व्यवसायों में पैसा लगाती है. आज सतीश का ANAX होल्डिंग्स एक विशाल बिजनेस बन चुका है. 
 

4.बुर्ज खलीफा में लिया खुद का घर

बुर्ज खलीफा में लिया खुद का घर
4

सतीश सनपाल दुबई की सबसे प्रतिष्ठित इमारत बुर्ज खलीफा में रहते हैं. इतना ही नहीं दुबई में उनके करोड़ों के बंगले भी मौजूद है. सतीश ने फादर्स डे पर अपनी एक साल की बेटी को रोल्स रॉयस कार गिफ्ट कर दी थी और अपने बेटी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया था, जिसमें तमन्ना भाटिया और नोरा फतेही जैसे कई स्टार्स भी शामिल थे. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना डाली करोड़ों की कंपनी

आज बना डाली करोड़ों की कंपनी
5

सतीश सनपाल ने दुनिया को बताया है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज ANAX होल्डिंग्स के मालिक सतीश सनपाल की नेटवर्थ करीब 8000 करोड़ रुपये है. सतीश इस संघर्ष कहानी से सीख ले सकते हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट
कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट
एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Year Ender 2025: इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया
इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया
MORE
Advertisement
धर्म
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement