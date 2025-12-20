एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Dec 20, 2025, 08:19 PM IST
1.एक बार बिजनेस में हुए फेल
मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले सतीश सनपाल ने 15 साल की उम्र में 50 हजार रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने एक किराने की दुकान खोली थी, लेकिन कुछ समय में उनका कारोबार ठप पड़ गया. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा कारोबार किया.
2.एक बार फ्लॉप होने के बाद पहुंच गए दुबई
सतीश सनपाल एक बार फ्लॉप होने के बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में ही दुबई चले गए. उन्होंने शुरुआती दौर में ग्राहकों को शेयर बाजार के ब्रोकर्स जोड़ने का भी काम किया. इससे उन्हें स्थानीय बजार की अच्छी समझ हो गई थी. फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची थी.
3.साल 2018 में रखी अपनी कंपनी की नींव
सतीश सनपाल ने साल 2018 में दुबई में ही अपनी कंपनी ANAX होल्डिंग्स की नींव रखी. ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है. ये कंपनी अलग-अलग व्यवसायों में पैसा लगाती है. आज सतीश का ANAX होल्डिंग्स एक विशाल बिजनेस बन चुका है.
4.बुर्ज खलीफा में लिया खुद का घर
सतीश सनपाल दुबई की सबसे प्रतिष्ठित इमारत बुर्ज खलीफा में रहते हैं. इतना ही नहीं दुबई में उनके करोड़ों के बंगले भी मौजूद है. सतीश ने फादर्स डे पर अपनी एक साल की बेटी को रोल्स रॉयस कार गिफ्ट कर दी थी और अपने बेटी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया था, जिसमें तमन्ना भाटिया और नोरा फतेही जैसे कई स्टार्स भी शामिल थे.
5.आज बना डाली करोड़ों की कंपनी
सतीश सनपाल ने दुनिया को बताया है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज ANAX होल्डिंग्स के मालिक सतीश सनपाल की नेटवर्थ करीब 8000 करोड़ रुपये है. सतीश इस संघर्ष कहानी से सीख ले सकते हैं.