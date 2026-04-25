बैंक ने लोन देने से मना किया तो आया बिजनेस का आइडिया, फिर 4 साल में बना दिया 179 करोड़ का कारोबार

4 . कब शुरू किया बिजनेस?

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सारिका ने साल 2022 में RentenPe नाम से कंपनी की नींव रखी. ये रेंट स्कोर जैसा कॉन्सेप्ट था. इसमें किराएदार के पेमेंट को Discipline का नजर रखता है. इससे किराए के लायबिलिटी को फाइनेंशियल एसेट में बदल रहा है. इस प्लेटफॉर्म ने मकान मालिकों के लिए वेरिफिकेशन और इंश्योरेंस की सुविधा भी दी है. इस कंपनी के जरिए लोग आसानी से रेंट पर सामान ले सकते हैं और ये महंगे सामान बिना खरीदे किराए पर भी उपलब्ध करवाती है. RentenPe कंपनी बिना खरीदे सामान इस्तेमाल करने का स्मार्ट तरीका दे रही है.

