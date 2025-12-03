FacebookTwitterYoutubeInstagram
VVIP नंबर प्लेट के लिए लगा दी 1.17 करोड़ की बोली, जमा किए सिर्फ 11,000 रुपये, परिवहन मंत्री ने दिए जांच के आदेश

नेता प्रतिपक्ष बनते ही राज्यपाल के अभिभाषण से नदारद हुए तेजस्वी यादव NDA बोली, गंभीर नहीं हैं जिम्मेदारी को लेकर

पान मसाला के हर पैक पर MRP लिखना जरूरी, इस तारीख से लागू हो रहा ये नियम

प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की सबसे महंगी विदेश यात्राएं, इस देश के दौरे पर हुआ सबसे ज्यादा खर्च

2000 रुपये उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दी 16 सौ करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

भारत के 5 हाई-प्रोफाइल भगौड़े: जांच एजेंसियां जिनका कर रहीं इंतजार, हजारों करोड़ के फ्रॉड का आरोप

बिजनेस

2000 रुपये उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दी 16 सौ करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उधार या कर्ज लेकर बिजनेस खोलना नहीं चाहते हैं. लेकिन कई लोग बस अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोन और उधार भी ले लेते हैं. आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी लाए हैं, जिसने उधार से कारोबार शुरू किया और आज करोड़ों की मालिक बन गया है. 

मोहम्मद साबिर | Dec 03, 2025, 10:17 PM IST

1.उधार लेकर शुरू किया बिजनेस

उधार लेकर शुरू किया बिजनेस
1

अंबाला के रहने वाले संजीव जुनेजा ने सिर्फ 2000 रुपये उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने अपनी मां से 2000 रुपये उधार लिया और अपना कारोबार शुरू कर दिया, जो आज भारत की पहचान बन गया है. 
 

2.पिता के निधन बाद अपने कंधों पर ली पूरी जिम्मेदारी

पिता के निधन बाद अपने कंधों पर ली पूरी जिम्मेदारी
2

संजीव जुनेजा के पिता साल 1999 में दुनिया को अलविदा कह गए थे, जिसके उनपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो गई. हालांकि उनके पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जिससे संजीव ने भी आयुर्वेदिक दवाओं का काम सीखा. लेकिन अपने पिता के निधन के बाद वो खुद का कारोबार करना चाहते थे. तभी उन्होंने मां से पैसे उधार लिया था. 
 

3.SBS ग्रुप की रखी नींव

SBS ग्रुप की रखी नींव
3

संजीव जुनेजा ने SBS ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की और साथ ही रॉयल कैप्सूल भी लॉन्च किया था. हालांकि उन्होंने इसके साथ साथ केश किंग हेयर ऑयल भी मार्केट में उतार दिया था. उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ केश किंग हेयर ऑयल पर रखा. उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर उत्पाद अच्छा रहा, तो लोग खुद इसे खरीदेंगे. 
 

4.नई रणनीति से संजीव ने मार्केट पर किया कब्जा

नई रणनीति से संजीव ने मार्केट पर किया कब्जा
4

संजीव जुनेजा ने रिटेन मार्केट में प्रवेश के बजाय अलग मार्केटिंग रणनीति अपनाई. उन्होंने केश किंग को सीधा मेडिकल स्टोर से बेचना शुरू किया. ये आईडिया उनके बहुत काम आया और देखते ही देखते उनका केश किंग पूरे भारत में बिकने लगा. हालांकि अच्छा खासा मुनाफा कमाने के बाद वो रिटेन मार्केट में चले गए थे. 
 

5.बनाया करोड़ों का साम्राज्य

बनाया करोड़ों का साम्राज्य
5

रिपोर्ट्स के अनुसार, संजीन जुनेजा ने अपनी कंपनी को करोड़ों तक पहुंचा दिया है. उनकी कंपनी का टर्नओवर 16 सौ करोड़ रुपये है. उन्होंने सिर्फ 2000 रुपये से शुरुआत की थी और आज उनका टर्नओवर गिन्ना भी आसान नहीं है. आप इस कहानी से सीख ले सकते हैं कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं, तो उससे पूरा करके ही मानते हैं. 
 

