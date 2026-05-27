FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Hottest City: आग की भट्टी बना राजस्थान का ये शहर, तापमान पहुंचा 48.2°C, दुनिया का सबसे गर्म शहर की लिस्ट में सबसे ऊपर 

आग की भट्टी बना राजस्थान का ये शहर, तापमान पहुंचा 48.2°C, दुनिया का सबसे गर्म शहर की लिस्ट में सबसे ऊपर

Menstrual Hygiene Day: झिझक नहीं, खुलकर करें बात... पीरियड्स के दौरान योग, हाइजीन और सही खानपान जरूरी

Menstrual Hygiene Day: झिझक नहीं, खुलकर करें बात... पीरियड्स के दौरान योग, हाइजीन और सही खानपान जरूरी

क्या है ‘Biblical Eating’? अमेरिका में बाइबल के मुताबिक डाइट फॉलो करने का ट्रेंड क्यों हो रहा वायरल 

क्या है ‘Biblical Eating’? अमेरिका में बाइबल के मुताबिक डाइट फॉलो करने का ट्रेंड क्यों हो रहा वायरल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी

नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी

Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट

Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड

HomePhotos

बिजनेस

नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी

दुनिया में बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं. अक्सर लोग अपनी पढ़ाई-लिखाई के बाद नौकरी की तलाश में लग जाते हैं. लेकिन आज एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसने अपनी अच्छी खासी नौकरी को लात मार बिजनेस का रिस्क लिया था. आज उसी शख्स ने करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

मोहम्मद साबिर | May 27, 2026, 11:55 PM IST

1.नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस

नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस
1

नई दिल्ली के रहने वाले संजीव बिखचंदानी ने आईआईएम अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की है. अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद संजीव ने नौकरी की है. इस दौरान उन्होंने सुरभि से शादी भी रचाई, जो उनके कॉलेज में ही पढ़ती थीं. लेकिन संजीव के मन में बिजनेस की सोच थी, जिसके लिए उन्होंने एक साल बाद नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला ले लिया. 
 

Advertisement

2.कब रखी कंपनी की नींव?

कब रखी कंपनी की नींव?
2

संजीव बिखचंदानी ने एक साल बाद नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया. उन्होंने साल 1990 में इन्फो एज इंडिया कंपनी की नींव रखी. शुरुआज में संजीव ने सेकेंड हैंड कम्प्यूटर तक का इस्तेमाल किया है. ये एक भारतीय इंटरनेट और टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके अंडर कई कंपनियां चलती हैं. 
 

3.संजीव ने लगातार लॉन्च किए नए बिजनेस

संजीव ने लगातार लॉन्च किए नए बिजनेस
3

संजीव बिखचंदानी ने सिर्फ इन्फो एज इंडिया तक नहीं रहे. इस कंपनी के बाद उन्होंने 1997 में Naukri.com लॉन्च की. फिर उन्होंने 2004 में jeevasathi.com वेबसाइट लॉन्च किया. उसके बाद संजीव ने 2008 में shiksha.com लॉन्च किया था. इतना ही नहीं, संजीव ने रियल स्टेट सेक्टर में भी हाथ आजमाया और 99acres.com लॉन्च किया था. 
 

4.कई कंपनियों में किया निवेश

कई कंपनियों में किया निवेश
4

संजीव बिखचंदानी ने सिर्फ अपनी कंपनियां ही नहीं शुरू किया. उन्होंने मार्केट में पैसा भी निवेश किया. उन्होंने जोमैटो और पॉलिसीबाजार कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया है, जिससे उनकी मोटी कमाई भी हुई. संजीव बिकचंदानी देश के बड़े अरबपतियों में से एक हैं. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
5

संजीव बिकचंदानी कई कंपनियों के मालिक हैं और वो धीरे-धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, संजीव की कंपनी 50000 करोड़ की बन गई है. वहीं उनकी कुल नेटवर्थ 19000 करोड़ रुपये आंकी गई है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी
नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी
Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट
Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड
Numerology: अगले 90 दिन होंगे बेहद खास! इन तारीखों पर जन्मे लोगों के जीवन में आ सकता है बड़ा टर्निंग पॉइंट 
Numerology: अगले 90 दिन होंगे बेहद खास! इन तारीखों पर जन्मे लोगों के जीवन में आ सकता है बड़ा टर्निंग पॉइंट
धरती के 4 ऐसे 'पेड़' जिनमें नहीं होती लकड़ी, कोई आसमान छूता है तो किसी की मोटाई करती है हैरान
धरती के 4 ऐसे 'पेड़' जिनमें नहीं होती लकड़ी, कोई आसमान छूता है तो किसी की मोटाई करती है हैरान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 3 मूलांक के लोग हर बात को रखते हैं सीक्रेट, किसी के सामने नहीं खोलते दिल के राज
इन 3 मूलांक के लोग हर बात को रखते हैं सीक्रेट, किसी के सामने नहीं खोलते दिल के राज
Shani Gochar: शनि इन 4 राशियों को देने आ गए मेहनत का फल, अगले 4 महीने पैसा, प्रमोशन और प्रॉपर्टी के बन रहे योग
शनि इन 4 राशियों को देने आ गए मेहनत का फल, अगले 4 महीने पैसा, प्रमोशन और प्रॉपर्टी के बन रहे योग
Numerology: इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी
इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी
Today Horoscope 26 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Padmini Ekadashi 2026: इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
MORE
Advertisement