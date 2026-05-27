नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी

1 . नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस

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नई दिल्ली के रहने वाले संजीव बिखचंदानी ने आईआईएम अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की है. अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद संजीव ने नौकरी की है. इस दौरान उन्होंने सुरभि से शादी भी रचाई, जो उनके कॉलेज में ही पढ़ती थीं. लेकिन संजीव के मन में बिजनेस की सोच थी, जिसके लिए उन्होंने एक साल बाद नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला ले लिया.

