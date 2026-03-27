25000 रुपये का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Mar 27, 2026, 10:46 PM IST
1.25000 का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले गुलावठी के रहने वाले संजीव और राजीव गुप्ता इन दो भाईयों ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो कुछ बड़ा करेंगे. उनके पिता छोटी किराने की दुकान चलाते थे. लेकिन संजीव और राजीव के सपने बड़े थे, जिसकी वजह से वो गाजियाबाद चले गए. हालांकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए दोस्तों से 25000 रुपये उधार लेने पड़े.
2.पहले किया ये काम
संजीव और राजीव गुप्ता गुलावठी से गाजियाबाद आए और फिर उन्होंने थोक विक्रेताओं से उधार एयर कूलर खरीदा और उसे मुनाफे पर बेचने लगे. दोनों भाई स्कूटर से फरीदाबाद डीलरों से मिलने के लिए घर-घर भी जाया करते थे.
3.फिर लॉन्च की अपनी कंपनी
संजीव और राजीव ने दोस्तों से 25 हजार रुपये उधार लेने के बाद समरकूल ब्रांड लॉन्च किया. उन्होंने अपना पहला कूलर 1600 रुपये में लॉन्च किया था. इस फील्ड में उन्होंने काफी कड़ी मेहनत की और अनुभव ले लिया था. उसके बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया.
4.शुरुआती दौर में हुआ नुकसान
राजीव और संजीव के एक यूनिट में आग लग गई थी, जिसके बाद उन्हें काफी भारी नुकसान भी हुआ. हालांकि उस समय डीलरों ने उनकी मदद की थी. उन्हें कच्चा माल भी उधान दिया. हालांकि आज उनकी कंपनी प्रति महीने 1 लाख उत्पाद बनाती है. आज उनकी कंपनी सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, रूम हीटर, एलईडी टीवी, किचन अप्लायंसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है.
5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
राजीव और संजीव ने अपने कारोबार में नुकसान झेलने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, समरकूल की सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपये है. उनकी कंपनी में 200 से ज्यादा लोग काम करते हैं.