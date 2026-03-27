25000 रुपये का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

1 . 25000 का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस

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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले गुलावठी के रहने वाले संजीव और राजीव गुप्‍ता इन दो भाईयों ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो कुछ बड़ा करेंगे. उनके पिता छोटी किराने की दुकान चलाते थे. लेकिन संजीव और राजीव के सपने बड़े थे, जिसकी वजह से वो गाजियाबाद चले गए. हालांकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए दोस्तों से 25000 रुपये उधार लेने पड़े.

