5000 रुपये का कर्ज लेकर से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 200 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Apr 16, 2026, 04:12 PM IST
1.5000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस
सीतामढ़ी जिले बोखरा के रहने वाले संजय कुमार को बचपन से ही अपना कारोबार करने का शौक था. हालांकि उनके पास बिजनेस के लिए पैसे नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और फिर अपना बिजनेस शुरू किया. आज वो करोड़ों का साम्राज्य बना चुके हैं.
2.सिविल सर्विसेज छोड़ चुना कारोबार
संजय कुमार के माता-पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा सविल सर्विसेज में बड़ा अधिकारी बनें. लेकिन संजय का सपना दूसरा था, जिसके लिए उन्होंने माता-पिता की बात नहीं मानी और अपना सपना चुना. हालांकि कारोबार के लिए संजय के माता-पिता ने एक भी पैसा नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि संजय अपने बलबूते सबकुछ खड़े हो सके.
3.उधार लेकर इस बिजनेस में घुसे संजय
संजय कुमार ने उधार पैसे लेकर राइस मील शुरू की. शुरुआत में संजय ने काफी संघर्ष किया और कड़ी मेहनत भी की. खटारा बाइक से वो 40-50 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ते थे. हालांकि वो सरकार से धान लेते और तैयार चावल वापस देते हैं. सरकार मिलिंग चार्ज सिर्प 10 रुपये क्विंटल मिलता है. लेकिन संजय ने इसमें बड़े पैमाने पर काम किया, जो आज काफी सफल बन गया है.
4.लोगों को देते हैं रोजगार
संजय कुमार ने जब राइस मील शुरू की थी, तब सिर्फ 10 से 15 मजदूर ही काम करते थे. लेकिन अब करीब 65 से 70 मजबूर उनकी मील में काम कर रहे हैं. हालांकि धीरे-धीरे मजदूरी की संख्या भी बढ़ रही है. हालांकि करीब 40 लोग लोडिंग और अनलोडिंग के लिए भी हैं और कई लोग मिलिंग, बॉयलर और ड्रायर की टीमों का हिस्सा हैं.
5.आज बना दिया करोड़ों का कारोबार
रिपोर्ट्स के अनुसार, संजय कुमार की राइस मील का सर्विस टर्नओवर 200 करोड़ रुपये है. हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए संजय ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है. उनकी ये कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है और आप भी इससे सीख ले सकते हैं.