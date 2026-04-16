5000 रुपये का कर्ज लेकर से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 200 करोड़ की कंपनी

3 . उधार लेकर इस बिजनेस में घुसे संजय

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संजय कुमार ने उधार पैसे लेकर राइस मील शुरू की. शुरुआत में संजय ने काफी संघर्ष किया और कड़ी मेहनत भी की. खटारा बाइक से वो 40-50 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ते थे. हालांकि वो सरकार से धान लेते और तैयार चावल वापस देते हैं. सरकार मिलिंग चार्ज सिर्प 10 रुपये क्विंटल मिलता है. लेकिन संजय ने इसमें बड़े पैमाने पर काम किया, जो आज काफी सफल बन गया है.

