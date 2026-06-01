इंजीनियरिंग छोड़ शुरू किया जूते पॉलिश का बिजनेस, आज बना दी 5 करोड़ की कंपनी

1 . इंजीनियरिंग छोड़ शुरू किया जूते पॉलिश का बिजनेस

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मुंबई के रहने वाले संदीप गजकस ने इंजीनियर की हुई है. पंढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद संदीप अपना बिजनेस करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इंजीनियर करियर छोड़ जूते पॉलिश करने की सोची. लेकिन इस बिजनेस के सामने उनके माता-पिता खड़े हुए थे. उन्होंने खूब समझाया और कहा कि समाज इस बिजनेस को लेकर क्या कहेगी. लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो अपना बिजनेस करके ही दम लेंगे.

