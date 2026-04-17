50 लाख की नौकरी छोड़कर शुरू किया था बिजनेस, फिर 2 साल में बना 5 करोड़ की कंपनी

5 . 2.5 साल में बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

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साकेत सौरभ ने अपने बिजनेस में काफी मेहनत की और कई बार उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी. द मोमोज माफिया के पास अब करीब 40 कार्ट, 20 छोटे आउटलेट और दो रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, साकेत ने सिर्प 2.5 साल में ही 5 करोड़ की कमाई कर ली है.

