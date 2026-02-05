22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी

3 . सागर ने पूरी दुनिया में बनाई अपनी पकड़

3

सागर गुप्ता के लिए उनका बिजनेस खड़ा करना काफी मुश्किल रहा है. लेकिन उनकी मेहनत और लगन से चंद सालों में ही कारोबार को आसमान तक पहुंचा दिया. अब सागर विदेशी कंपनियों के लिए अपना माल इम्पोर्ट करते हैं. इस समय वो करीब 100 से अधिक विदेशी कंपनियों के लिए एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी और हाई-एंड टीवी बनाते हैं.

