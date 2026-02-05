FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने की तैयारी, इलेक्ट्रिक बसों से यमुना सफाई तक, जानिए CM रेखा गुप्ता का एक्शन प्लान

दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने की तैयारी, इलेक्ट्रिक बसों से यमुना सफाई तक, जानिए CM रेखा गुप्ता का एक्शन प्लान

मेघालय में अवैध कोयला खदान बनी मौत की खाई, धमाके में 16 मजदूरों की गई जान, कई के फंसे होने की आशंका

मेघालय में अवैध कोयला खदान बनी मौत की खाई, धमाके में 16 मजदूरों की गई जान, कई के फंसे होने की आशंका

'हमारी फ्लाइट की टिकट...' टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर सूर्यकुमार यादव ने दिया बयान

'हमारी फ्लाइट की टिकट...' टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर सूर्यकुमार यादव ने दिया बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी

22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी

Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी

Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी

13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं

13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं

HomePhotos

बिजनेस

22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी

अक्सर लोग अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में लग जाते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे युवा की कहानी लेकर हैं, जिसन सिर्फ 22 साल की उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिया और आज करोड़ों के मालिक बन गए हैं. इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 05, 2026, 07:46 PM IST

1.22 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस

22 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस
1

उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले सागर गुप्ता ने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपना बिजनेश शुरू किया था. उन्होंने बीकॉम करने के 1 साल बाद अपने पिता के साथ कारोबार की नींव रखी थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद सागर ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने का मन बनाया. 
 

Advertisement

2.कब रखी अपने बिजनेस की नींव?

कब रखी अपने बिजनेस की नींव?
2

सागर गुप्ता ने साल 2019 में नोएडा जैसे शहर में अपनी कंपनी इक्का इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी. सागर को सबसे बड़ा फायदा उनके पिता से हुआ. उन्होंने अपने पिता की मदद से कॉन्ट्रैक्ट बनाए, जिसके बाद उन्होंने सैमसंग, तोशिबा और सोनी जैसे ब्रैंड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया. 
 

3.सागर ने पूरी दुनिया में बनाई अपनी पकड़

सागर ने पूरी दुनिया में बनाई अपनी पकड़
3

सागर गुप्ता के लिए उनका बिजनेस खड़ा करना काफी मुश्किल रहा है. लेकिन उनकी मेहनत और लगन से चंद सालों में ही कारोबार को आसमान तक पहुंचा दिया. अब सागर विदेशी कंपनियों के लिए अपना माल इम्पोर्ट करते हैं. इस समय वो करीब 100 से अधिक विदेशी कंपनियों के लिए  एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी और हाई-एंड टीवी बनाते हैं.
 

4.रोजाना बनती है 300 से ज्यादा टीवी

रोजाना बनती है 300 से ज्यादा टीवी
4

सागर गुप्ता की कंपनी इक्का इलेक्ट्रॉनिक्स में रोजाना 3000 से अधिक टीवी बनती हैं.  यानी एक महीने में करीब 1 लाख टीवी बनती है और भारत समेत कई विदेशी कंपनियों तक सभी जगह उनका बोलबाला है. सागर ने सिर्फ 26 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया है. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी

आज बना दी करोड़ों की कंपनी
5

सागर गुप्ता ने सिर्फ 22 साल की उम्र में बिजेनस की शुरुआत की थी और चार साल बाद यानी 26 साल की उम्र में करोड़ों का साम्राज्य बना दिया था.  रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कंपनी आज 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है.  
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं
13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं
Tanning Removal: टैनिंग और डलनेस से मिलेगा छुटकारा, कंटेंट क्रिएटर ने बताया ये देसी और सिंपल तरीका
Tanning Removal: टैनिंग और डलनेस से मिलेगा छुटकारा, कंटेंट क्रिएटर ने बताया ये देसी और सिंपल तरीका
वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर
वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
MORE
Advertisement