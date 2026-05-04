19 साल की उम्र शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाली 18000 करोड़ की कंपनी

1 . 17 साल की उम्र में छोड़ा कॉलेज

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ओडिशा के बिसम कटक के रहने वाले रितेश अग्रवाल ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी थी. उनका टेक्नोलॉजी काफी दिल लगता था, जिसके के लिए वो कारोबार करना चाहते थे. हालांकि फिर 19 साल की उम् में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

