FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
15 करोड़ की अनोखी किताब ने पटना बुक फेयर में मचाई हलचल, जानिए क्या है इसकी खासियत

15 करोड़ की अनोखी किताब ने पटना बुक फेयर में मचाई हलचल, जानिए क्या है इसकी खासियत

माफिया सुंदर भाटी समेत 10 आरोपियों को 9 साल की सजा, कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनाया फैसला

माफिया सुंदर भाटी समेत 10 आरोपियों को 9 साल की सजा, कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनाया फैसला

गोवा नाइट क्लब का मालिक IndiGo से भागे थाईलैंड, दर्दनाक अग्निकांड में 25 लोगों की गई थी जान

गोवा नाइट क्लब का मालिक IndiGo से भागे थाईलैंड, दर्दनाक अग्निकांड में 25 लोगों की गई थी जान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी

इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी

8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

HomePhotos

बिजनेस

इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी

Rhea Chakraborty Business: रिया चक्रवर्ती ने कपड़ों का ब्रांड 'Chapter 2 Drip' को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था. इस क्‍लॉथिंग ब्रांड के वेल्यू आज करीब 40 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.

रईश खान | Dec 09, 2025, 12:05 AM IST

1.रिया चक्रवर्ती का 'Chapter 2 Drip' ब्रांड

रिया चक्रवर्ती का 'Chapter 2 Drip' ब्रांड
1

बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती कौन नहीं जानता. दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था.

Advertisement

2.सुशांत सिंह की मौत के बाद विवादों में रहीं रिया चक्रवर्ती

सुशांत सिंह की मौत के बाद विवादों में रहीं रिया चक्रवर्ती
2

सुशांत सिंह की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को कई विवादों का सामना करना पड़ा था. उनको सुशांत सिंह के सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था. लेकिन बाद में उनको इन सभी आरोपों से क्लिन चिट मिल गई थी.

3.MTV के रियलिटी शो से करियर किया शुरू

MTV के रियलिटी शो से करियर किया शुरू
3

1 जुलाई 1992 को बेंगलुरु, कर्नाटक में जन्मी रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत MTV के रियलिटी शो "टीवीएस स्कूटी तीन दीव" से की थी. इसके बाद फिल्म 'मेरे डैड की मारुती' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.

4.इन फिल्मों में किया काम

इन फिल्मों में किया काम
4

इसके बाद सोनाली केबल (2014), बैंक चोर (2017), हाफ गर्लफ्रेंड (2017), डोबारा: सी योर एविल (2017), जलेबी (2018) और चेहरे (2021) जैसी फिल्मों में काम किया.

TRENDING NOW

5.MTV रोडीज में आएंगी नजर

MTV रोडीज में आएंगी नजर
5

सुशांत सिंह मामले में विवादों से बाहर आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने अपना करियर फिर शुरू किया है. वह एमटीवी रोडीज के नए सीजन में गैंग लीडर के रूप में नजर आएंगी.

6.एक साल में बनी 40 करोड़ की कंपनी

एक साल में बनी 40 करोड़ की कंपनी
6

इस बीच रिया ने एक कपड़ों का ब्रांड 'Chapter 2 Drip' लॉन्च किया. जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया. रिया के इस क्‍लॉथिंग ब्रांड के वेल्यू महज एक साल में 40 करोड़ तक पहुंच गई है.

7.2025 में ऑफलाइन खोला स्टोर

2025 में ऑफलाइन खोला स्टोर
7

रिया ने बताया कि मिडिल क्लास को टार्गेट करते हुए उन्होंने प्रोडक्ट बनाए. उन्होंने अगस्‍त, 2024 में Chapter 2 Drip की ऑनलाइन शुरुआत की थी. इसके बाद जून 2025 में ऑफलाइन स्टोर खोला.

8.हर महीने होती है लाखों की कमाई

हर महीने होती है लाखों की कमाई
8

रिया की ब्रांड का यह ऑफलाइन स्‍टोर मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में है. जहां से उन्हें हर महीने लाखों की इनकम होती है. एक्ट्रेस के ब्रांड को सीड फंडिंग के तौर पर 1 करोड़ रुपये मिले थे, जो किशोर और आशनी बियानी ने लगाए थे.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी
इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी
8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?
8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?
भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम
भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
MORE
Advertisement
धर्म
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
MORE
Advertisement