इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी

2 . सुशांत सिंह की मौत के बाद विवादों में रहीं रिया चक्रवर्ती

सुशांत सिंह की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को कई विवादों का सामना करना पड़ा था. उनको सुशांत सिंह के सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था. लेकिन बाद में उनको इन सभी आरोपों से क्लिन चिट मिल गई थी.