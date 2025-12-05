FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म, दिल्ली से मॉस्को हुए रवाना | डिनर के बाद राष्ट्रपति भवन से निकले पुतिन, भारत दौरा हुआ पूरा अब लौटेंगे मॉस्को

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

शादी पोस्टपोन होने पर Smriti Mandana ने तोड़ी चुप्पी, फैंस ने इस चीज को बनाया मुद्दा, शुरू हुई डिबेट

शादी पोस्टपोन होने पर Smriti Mandana ने तोड़ी चुप्पी, फैंस ने इस चीज को बनाया मुद्दा, शुरू हुई डिबेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

HomePhotos

बिजनेस

25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

आज के दौर में लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और नौकरी की तलाश में लग जाते हैं. कई लोगों की तो विदेश में नौकरी लग जाती है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे, जिसने विदेश में 25 लाख रुपये की नौकरी को लात मार दी और अपना बिजनेस शुरू किया. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 05, 2025, 09:02 PM IST

1.विदेश में 25 लाख की नौकरी को मारी लात

विदेश में 25 लाख की नौकरी को मारी लात
1

आजमगढ़ के सगड़ी के रामनगर गांव के रहने वाले रवि सिंह ने अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद 2001 में जपान चले गए थे और वहां आईटी इंजीनियर में काम करने लगे. उस समय उनका पैकेज 25 लाख रुपये था. लेकिन फिर उन्होंने अपने गांव लौटकर बिजनेस की सोच रहे थे. उन्होंने फिर जैसा सोचा, वैसा ही किया. 25 लाख की नौकरी को छोड़ दिया और भारत लौट आए. 
 

Advertisement

2.कब शुरू किया अपना बिजनेस?

कब शुरू किया अपना बिजनेस?
2

आजमगढ़ जिले में ही रवि सिंह ने साल 2020 में मशरूम का बिजनेस शुरू किया. उन्होंने अपने 'अभी मशरूम कंपनी' नाम से कारोबार की नींव रखी थी. उन्होंने अपने कारोबार को सिर्प 3 कमरों से शुरू किया था. हालांकि साथ ही रवि को सरकारी योजनाओं का भी फायदा हुआ. फिर सिर्फ 3 सालों में उन्होंने पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश तक अपना कारोबार फैला दिया.
 

3.सरकारी योजनाओं का मिला लाभ

सरकारी योजनाओं का मिला लाभ
3

रवि सिंह ने अपनी कंपनी अभी मशरूम कंपनी की शुरुआत 2020 में की थी. हालांकि उन्होंने 20 से 25 लाख रुपये अपने कारोबार में निवेश किए थे. इसके अलावा उन्होंने फिर सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाया.
 

4.लोगों का दिया रोजगार

लोगों का दिया रोजगार
4

रवि सिंह ने अपने इस कारोबार से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया है. मशरूम की खेती के लिए उन्होंने को अपने यहां काम दिया. इस समय उनके कंपनी में 150 से अधिक लोग काम करते हैं. इस कंपनी में 25 से 30 क्विंटल मशरूम का उत्पादन होता है. 
 

TRENDING NOW

5.बनाया करोड़ों का साम्राज्य

बनाया करोड़ों का साम्राज्य
5

रवि सिंह ने अपनी कंपनी अभी मशरूम से करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. मार्केट में मशरूम 250 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है. ऐसे में वो हर रोज 5 से 6 लाख का बिजनेस कर लेते हैं. उनकी कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपये है. आप भी उनकी इस कहानी से सीख ले सकते हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला
Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला
MORE
Advertisement
धर्म
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
MORE
Advertisement