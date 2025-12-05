25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

1 . विदेश में 25 लाख की नौकरी को मारी लात

आजमगढ़ के सगड़ी के रामनगर गांव के रहने वाले रवि सिंह ने अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद 2001 में जपान चले गए थे और वहां आईटी इंजीनियर में काम करने लगे. उस समय उनका पैकेज 25 लाख रुपये था. लेकिन फिर उन्होंने अपने गांव लौटकर बिजनेस की सोच रहे थे. उन्होंने फिर जैसा सोचा, वैसा ही किया. 25 लाख की नौकरी को छोड़ दिया और भारत लौट आए.

