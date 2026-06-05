10,000 उधार लेकर शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 32,000 करोड़ की कंपनी

1 . 10,000 उधार लेकर शुरू किया था अपना बिजनेस

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कोलकाता के रहने वाले रवि मोदी का बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे. रवि को गणित काफी अच्छी आती थी. रवि का परिवार कोलकाता में एक छोटी रिटेल की दुकान चलाता था. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता की दुकान में काम किया है. उन्होंने इस दौरान मार्केट और ग्राहक की जरूरतों को अच्छी तरह समझा. तब उन्हें एहसास हुआ कि मार्केट में एथनिक कपड़ोंकी बाजार का सुनहरा मौका है. इसी वजब से उन्होंने अपनी मां से 10,000 रुपये उधार लेकर बिजनेस शुरू किया.

