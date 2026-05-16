60 लाख की नौकरी छोड़कर शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 12 करोड़ की कंपनी

1 . 60 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

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तमिलनाडु के टिंडीवनम की रहने वाली राम्या देवनाथन ने अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करने बाद नौकरी करने लगी थीं. उन्होंने करीब 18 साल तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी बड़ी कंपनी में बतौर डिलीवरी मैनेजर काम किया. इस कंपनी में उनका सालाना पैकेज 60 लाख रुपये था. लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो इतनी ज्यादा सैलरी होने के बाद भी नौकरी छोड़ देंगी. लेकिन उन्हें बिजनेस करने का सपना था, जिसके लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी.

