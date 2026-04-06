24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 20 करोड़ का कारोबार

3 . फिर शुरू किया ये बिजनेस

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राजू ने 24000 रुपये में एक दुकान किराए पर ली, जहां वो चाय, नमकीन और बिस्कुट बेचते थे. उनकी दुकान रेलवे स्टेशन के पास थी, जिसकी वजह से वो सुबह 4 बजे दुकान खोल देते थे. चाय के बाद उन्होंने पोहा बेचना शुरू किया. फिर 2018 में वो 3 क्विंटल दूध की चाय बेच दिया करते थे. हालांकि कमाई को देखते हुए उन्होंने लोन लिया और फिर उत्साह रेस्टोरेंट की शुरुआत की.

