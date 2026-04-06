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24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 20 करोड़ का कारोबार

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बिजनेस

24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 20 करोड़ का कारोबार

आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है और यहां तक उसे चाय बेचनी पड़ी थी. लेकिन उसे कुछ बड़ा करने का जज्बा था, जो आज सफल हो गया है. संघर्ष के बाद भी बिजनेस किया और आज करोड़ों का मालिक बन गया है. इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 06, 2026, 10:09 PM IST

1.24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस

24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस
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मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजू धनोटिया ने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है. उन्होंने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है. आगे की पढ़ाई पैसों की वजह से नहीं कर सके. हालांकि शुरुआत में वो चाय बेचते थे. फिर उन्होंने 24000 रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. 
 

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2.कभी किया है झाड़ू-पोछा

कभी किया है झाड़ू-पोछा
2

पैसे न होने के कारण राजू 12वीं तक ही पढ़ाई कर सके. हालांकि उन्होंने चाय की दुकान में झाड़ू-पोछा भी लगाया है. हालांकि उनमें जज्बा और ललक थी कि वो कुछ बड़ा करे. 
 

3.फिर शुरू किया ये बिजनेस

फिर शुरू किया ये बिजनेस
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राजू ने 24000 रुपये में एक दुकान किराए पर ली, जहां वो चाय, नमकीन और बिस्कुट बेचते थे. उनकी दुकान रेलवे स्टेशन के पास थी, जिसकी वजह से वो सुबह 4 बजे दुकान खोल देते थे. चाय के बाद उन्होंने पोहा बेचना शुरू किया. फिर 2018 में वो 3 क्विंटल दूध की चाय बेच दिया करते थे. हालांकि कमाई को देखते हुए उन्होंने लोन लिया और फिर उत्साह रेस्टोरेंट की शुरुआत की. 
 

4.रेस्टोरेंट में काम करते हैं 150 से अधिक कर्मचारी

रेस्टोरेंट में काम करते हैं 150 से अधिक कर्मचारी
4

राजू के उत्साह रेस्टोरेंट में 168 कर्मचारी काम करते हैं. उनका कहना है कि वो भी कर्मचारियों का तरह ही कपड़े पहनते हैं और यहां तक उन्होंने बताया कि अक्सर लोग उन्हें 10-20 रुपये टिप भी मिलती है. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
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राजू धनोटिया का नाम आज सफल बिजनेसमैन की गिनतियों में आते हैं. आज उनका रेस्टोरेंट करोड़ों की कमाई कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज वो सालाना 20 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं.  
 

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