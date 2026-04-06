24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 20 करोड़ का कारोबार

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Apr 06, 2026, 10:09 PM IST
1.24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस
मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजू धनोटिया ने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है. उन्होंने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है. आगे की पढ़ाई पैसों की वजह से नहीं कर सके. हालांकि शुरुआत में वो चाय बेचते थे. फिर उन्होंने 24000 रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.
2.कभी किया है झाड़ू-पोछा
पैसे न होने के कारण राजू 12वीं तक ही पढ़ाई कर सके. हालांकि उन्होंने चाय की दुकान में झाड़ू-पोछा भी लगाया है. हालांकि उनमें जज्बा और ललक थी कि वो कुछ बड़ा करे.
3.फिर शुरू किया ये बिजनेस
राजू ने 24000 रुपये में एक दुकान किराए पर ली, जहां वो चाय, नमकीन और बिस्कुट बेचते थे. उनकी दुकान रेलवे स्टेशन के पास थी, जिसकी वजह से वो सुबह 4 बजे दुकान खोल देते थे. चाय के बाद उन्होंने पोहा बेचना शुरू किया. फिर 2018 में वो 3 क्विंटल दूध की चाय बेच दिया करते थे. हालांकि कमाई को देखते हुए उन्होंने लोन लिया और फिर उत्साह रेस्टोरेंट की शुरुआत की.
4.रेस्टोरेंट में काम करते हैं 150 से अधिक कर्मचारी
राजू के उत्साह रेस्टोरेंट में 168 कर्मचारी काम करते हैं. उनका कहना है कि वो भी कर्मचारियों का तरह ही कपड़े पहनते हैं और यहां तक उन्होंने बताया कि अक्सर लोग उन्हें 10-20 रुपये टिप भी मिलती है.
5.आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
राजू धनोटिया का नाम आज सफल बिजनेसमैन की गिनतियों में आते हैं. आज उनका रेस्टोरेंट करोड़ों की कमाई कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज वो सालाना 20 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं.