आग लगने से बर्बाद को गया था बिजनेस, लेकिन फिर बना दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

3 . 2014 में शुरू किया अपना बिजनेस

साल 2014 में चीनू को एक मॉल में काफी संघर्ष करने के बाद शॉप खोलने का मौका मिला. लेकिन जब जगह मिली, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं था. लेकिन उन्होंने किसी तरह डील कर ली और 36 वर्ग फीट से Rubans Accessories से शुरुआत की. करीब 45 दिन तक मॉल के बाहर खड़े होकर देखा कि लोग क्या लेना चाहते हैं. ऐसे में फिन उन्होंने अपने बिजनेस के पहले दिन ही 1.5 लाख रुपये की सेल कर दी.

