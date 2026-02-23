कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Feb 23, 2026, 06:07 PM IST
1.कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया बिजनेस
मध्य प्रदेश के दमोह शहर के रहने वाले राज नवानी ने सिर्फ 23 साल की उम्र से ही बिजनेसमैन बनने की ठान ली थी, जिसके लिए उन्होंने कर्ज भी ले लिया था. नवानी ने बैंक से 5 लाख का लोन लिया था और अपना कारोबार शुरू किया था.
2.कब शुरू किया अपना बिजनेस?
राज निवानी ने 5 लाख को लोन लेकर साल 1995 में सॉरी मैडम नाम से एक स्टोर खेला था. लेकिन आज उनका एक बड़ा ब्रांड है, जिसका नाम नॉस्ट्रम हैं. उन्होंने अपने ब्रांड को करोड़ों तक पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष किया है.
3.क्या है नॉस्ट्रम?
राज निवानी का ब्रांड नॉस्ट्रम फैशन प्राइवेट लिमिटेड आज कपड़ों की दुनिया का एक जाना-माना ब्रांड बन चुका है. राज ने पुरुषों के कपड़ों को स्टाइलिश और बेहतरीन बना दिया है. उनका ब्रांड मेंस गारमेंट्स पर आधारित है. हालांकि आज बॉलीवुड के कई सितारे उनके ब्रांड के कपड़ो पहनते हैं और कई स्टार्स से उन्होंने प्रमोशन भी करवाया है.
4.250 कर्मचारी, 1500 आउटलेट्स समेत 100 SiS
राज नावानी के ब्रांड नॉस्ट्रम में आज 250 कर्मचारी काम करते हैं. उनके ब्रांड के देशभर में आज 1500 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स और 100 से अधिक शॉप इन शॉप लोकेशन्स उपलब्ध हैं.
5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
13 साल की उम्र में राज रवानी का ये जज्बा काफी काबिलेतारीफ है. उन्होंने नॉस्ट्रम को आज आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 150 करोड़ रुपये का है.