कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड

3 . क्या है नॉस्ट्रम?

3

राज निवानी का ब्रांड नॉस्ट्रम फैशन प्राइवेट लिमिटेड आज कपड़ों की दुनिया का एक जाना-माना ब्रांड बन चुका है. राज ने पुरुषों के कपड़ों को स्टाइलिश और बेहतरीन बना दिया है. उनका ब्रांड मेंस गारमेंट्स पर आधारित है. हालांकि आज बॉलीवुड के कई सितारे उनके ब्रांड के कपड़ो पहनते हैं और कई स्टार्स से उन्होंने प्रमोशन भी करवाया है.

