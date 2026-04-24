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अपना घर बेचकर शुरू किया था बिजनेस, फिर 3 साल में बना दी 300 करोड़ की कंपनी

अक्सर लोग बिजनेस के लिए लोन या उधार पैसे ले लेते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहा है, जहां एक शख्स ने बिजनेस के लिए अपनी घर ही बेच दिया था. सिर पर कामयाब और अमीर बनने का जुनून था और फिर तीन साल में ही करोड़ों का कारोबार बना दिया.

मोहम्मद साबिर | Apr 24, 2026, 11:41 PM IST

1.बिजनेस के लिए बेच दिया था घर

बिजनेस के लिए बेच दिया था घर
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छत्तीसगढ़ के रहने वाले राहुल सिंह मिडिल क्लास परिवार से आते हैं. उन्होंने सरकारी स्कूल से अपनी शुरुआत पढ़ाई पूरी की है. उन्होंने B.Tech और एमबीए किया हुआ है. पढ़ाई पूरी होने के बाद राहुल ने विदेश में नौकरी भी की, लेकिन उनके सिर पर बिजनेस करने का जुनून था, जिसके के लिए उन्होंने अपना घर भी बेच दिया था. 
 

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2.नौकरी के लिए चले गए थे अमेरिका

नौकरी के लिए चले गए थे अमेरिका
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राहुल सिंह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2008 में अमेरिका चले गए थे. करीब 11 साल तक यानी 2008 से 2019 तक उन्होंने अमेरिका में कई कंपनियों में काम किया. अमेरिका में ही उनकी मुलाकात अरविंग गणेशन से हुई थी, जिसके बाद उनके सिर पर खुद के कारोबार करने का जुनून सवार हो गया. 
 

3.2020 में शुरू की कंपनी

2020 में शुरू की कंपनी
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राहुल सिंह ने अरविंद गणेशन के साथ मिलकर साल 2020 में अमेरिका के वाशिंगटन में EcoSoul Home नाम से कंपनी की शुरुआत की. हालांकि राहुल के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. उन्होंने फंडिंग के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अंत में उन्हें अपना घर ही बेचना पड़ा था. 
 

4.अब कई देशों में फैला है उनका बिजनेस

अब कई देशों में फैला है उनका बिजनेस
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राहुल सिंह ने इकोसोल होम कंपनी पेड़ के पत्तों और बांस जैसी चीजों से इकोफ्रैंडली प्रोडक्ट बनाती है. आज उनकी कंपनी अमेरिका, भारत, कनाडा, यूके और जर्मनी समेत कई देशों में मौजूद है. इतना ही नहीं, इन जगहों पर 150 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रही है. राहुल की कंपनी ने अब तक 1.3 मिलियन टन प्लास्टिक भी बचाई है. 
 

TRENDING NOW

5.3 साल में बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

3 साल में बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल सिंह की कंपनी इकोसोल होम ने सिर्फ 3 साल में ही सफलता हासिल कर ली थी. इकोसोल होम ने 2024 तक 300 करोड़ का कारोबार कर लिया था. वहीं 2026 में कंपनी का टारगेट 600 करोड़ पार करना है. 
 

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