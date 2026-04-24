अपना घर बेचकर शुरू किया था बिजनेस, फिर 3 साल में बना दी 300 करोड़ की कंपनी

4 . अब कई देशों में फैला है उनका बिजनेस

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राहुल सिंह ने इकोसोल होम कंपनी पेड़ के पत्तों और बांस जैसी चीजों से इकोफ्रैंडली प्रोडक्ट बनाती है. आज उनकी कंपनी अमेरिका, भारत, कनाडा, यूके और जर्मनी समेत कई देशों में मौजूद है. इतना ही नहीं, इन जगहों पर 150 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रही है. राहुल की कंपनी ने अब तक 1.3 मिलियन टन प्लास्टिक भी बचाई है.

