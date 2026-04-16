14 साल की उम्र में देखा था बिजनेस का सपना, आज बना दी 380 करोड़ की कंपनी

4 . 1984 में शुरू किया अपना ब्रांड

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कामथ ने साल 1984 में नेचुरल्स नाम से ब्रांड शुरू किया. पहले दिन 6 कर्मचारियों के साथ उन्होंने दुकान में 1000 कप आइसक्रीम बेची. उन्होंने कैमिकल फ्री आइसक्रीम बेचना शुरू किया. नेचुरल्स की आइसक्रीम फल, दूध और चीनी से बनी रहती है. अब उनकी कंपनी में 20 टन से ज्यादा आइसक्रीम रोज बनती है और नेचुरल्स में आज 20 से ज्यादा फ्लेवर भी मौजूद हैं.

