पार्टी करते हुए आया बिजनेस का आइडिया, फिर 3 साल में बना दी 50 करोड़ की कंपनी

3 . दिल्ली- NCR समेत पूरे भारत में फैल रहा बिजनेस

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राघव, गौरव और रोहन की हर्बल मसाले की कंपनी होम ऑफ मसाले को लोग पसंद कर रहे हैं और ये पूर भारत में काफी तेजी से फैल रहा है. दिल्ली- NCR में इन मसालों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. इन मसालों के लिए उन्होंने उसकी पैकिंग पर खास ध्याल रखा और जिप लॉक पैकिंग दी, ताकि महिलाएं इन मसालों के लिए अलग से कोई डब्बा न रखे.

