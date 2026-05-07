20000 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना डाली 24000 करोड़ की कंपनी

1 . 20 हजार रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस

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पश्चिम बंगाल के कोलकता के रहने वाले राधेश्याम अग्रवाल की मुलाकात पढ़ाई के दौरान राधेश्याम गोयनका से हुई थी, जिसके बाद उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई. दोनों ने कॉलेज के दौरान ही स्ट्रीट में सेकेंड बैंड बुकशॉप में केमिकल की किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी. फिर राधेश्याम गोयनका के पिता ने दोनों को बिजनेस के लिए 20000 रुपये दिए थे. दोनों दोस्तों ने कई बिजनेस में हाथ आजमाया है. राधेश्याम गोयनका के पिता केशरदेव गोयनका ने अपने बेटे और उसके दोस्त के बीच 50-50 की साझेदारी कर दी थी.

