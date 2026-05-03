2500 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 50 करोड़ की कंपनी

1 . 2500 रुपये उधार लेकर शुरू किया था अपना बिजनेस

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बिहार के गया जी के रहने वाले प्रमोद कुमार भदानी का बचपन काफी संघर्ष में गुजरा है. उन्होंने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है. लेकिन फिर 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी. उनके पिता ठेले पर लड्डू बेचते थे, जिसक बाद प्रमोद भी उनका हाथ बटाने लगे. बचपन से बी प्रमोद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे. हालांकि अंत में उन्होंने 2500 रुपये का कर्ज लिया और अपना कारोबार शुरू किया.

