ICC T20 Rankings: वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई हिट; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

LPG सप्लाई संकट से बाजार में हलचल तेज, इंडक्शन स्टोव कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

बिजनेस

पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार

साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब दो भाईयों ने पाकिस्तान के बजाय भारत में रहने का फैसला किया. भारत आकर छोटे से ठेले पर कारोबार स्टार्ट किया. अब इन दोनों भाईयों का 600 करोड़ रुपये का कारोबार चल रहा है. लेकिन इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी हुई है.

मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 11:32 PM IST

1.पाकिस्तान से भारत आकर किया कारोबार

पाकिस्तान से भारत आकर किया कारोबार
1

साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवाया हो गया था. तब कथूरिया परिवार ने भारत में रहने का फैसला किया और पाकिस्तान से भारत आ गए. पहले वो पाकिस्तान के मुल्तान में रहते थे. लेकिन फिर विभाजन के बाद वो गुरुग्राम पर शिफ्ट हो गए और अपना बिजनेस भी शुरू किया कर दिया. 
 

2.पहले पाकिस्तान में करते थे बिजनेस

पहले पाकिस्तान में करते थे बिजनेस
2

प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया, ये दो भाई भारत आने से पहले पाकिस्तान के मुल्तान में खास मिठाई का बिजनेस करते हैं. फिर जब वो भारत आए थे, तो उस खास मिठाई को भी साथ लेकर आए, जिसके बाद वो भारत में काफी फेमस हो गई और लोग उस मिठाई के दीवाने हो गए. 
 

3.किस खास मिठाई को लेकर आए भारत?

किस खास मिठाई को लेकर आए भारत?
3

प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया दोनों भाई पाकिस्तान में डाडी बर्फी बेचते थे. उन्होंने भारत आकर एक छोटे ठोले से अपने कारोबार की शुरुआती. लेकिन फिर कड़ी मेहनत और लगन से आज उसे करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. 
 

4.किस नाम से है कारोबार?

किस नाम से है कारोबार?
4

प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया ने भारत आकर ठेले पर मिठाई बेची, जिसके बाद आज उनका ओम स्वीट्स नाम से बिजनेस चल रहा है. ओम स्वीट्स के आज करोड़ों लोगों की दीवाने हैं. 
 

5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी

आज बना दी करोड़ों की कंपनी
5

प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया की ओम स्वीट्स आक करोड़ों का बिजनेस कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी कंपनी का टर्नओवर सालाना 600 करोड़ रुपये है. 
 

