30000 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना डाली 175 करोड़ की कंपनी

1 . 30000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस

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देहरादून के रहने वाले प्रभकिरण सिंह और सिद्धार्थ मुनोट ने अपनी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से पूरी की है. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, जिसके बाद उन्होंने 30000 रुपये कारोबार शुरू किया. लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ ने एक एजुकेशन स्टार्टअप में काम किया और प्रभकिरणने KhadkegLASSI नाम से लस्सी बेचने का कारोबार किया हुआ है.लेकिन फिर दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया था.

