पति-पत्नी की जोड़ी ने नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज 12 करोड़ का सालाना टर्नओवर; आप भी ले सकते हैं सीख

2 . 3 लाख रुपये से शुरू किया स्टार्ट

शशांक सिवापुरापु और पूजा नाडिग ने साल 2021 में Nerige Story नाम से अपना ब्रांड खोला. उन्होंने अपने ब्रांड में ट्रेडिशनल स्टाइलिश साड़ी लॉन्च की, जो मार्केट में बहुत ही कम थी. उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपये में अपना ब्रांड खोला था. शुरुआत में पहले उन्हें काफी कम ऑर्डर आते थे. लेकिन फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपना बिजनेस फैला दिया, जिसका उन्हें काफी फायदा हुआ.

Photo Credit- nerige story instagram

