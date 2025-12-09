FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
पाकिस्तान: इमरान खान पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा? बहनों ने अदियाला जेल के बाहर डाला डेरा

UP: छात्र ने रची खुद के अपहरण की साजिश, पिता से मांगी ₹8 लाख की फिरौती, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

Amla Benefits: इस तरह खाएं आंवला, बढ़ेगी इम्युनिटी और चेहरे पर आएगा ग्लो! मिलेंगे कई और भी फायदे

Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

पति-पत्नी की जोड़ी ने नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज 12 करोड़ का सालाना टर्नओवर; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

बिजनेस

पति-पत्नी की जोड़ी ने नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज 12 करोड़ का सालाना टर्नओवर; आप भी ले सकते हैं सीख

एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है... लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने वाले हैं, वो सिर्फ कामयाब मर्द की नहीं बल्कि एक कामयाब पति-पत्नी की है. इस जोड़ी ने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब 12 करोड़ सालाना कमा रहे हैं. इस कहानी से आपको भी सीखना चाहिए.

मोहम्मद साबिर | Dec 09, 2025, 10:43 PM IST

1.पति-पत्नि ने नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

बेंगलुरु के रहने वाले पति-पत्नी शशांक सिवापुरापु और पूजा नाडिग ने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. पूजा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बैकग्राउंड से थी और शशांक सेल्स की नौकरी में थे. लेकिन फिर उन्होंने इसे छोड़कर अपना स्टार्टअप करने की सोची और आज उसे करोड़ों तक भी पहुंचा दिया है. 
 

2.3 लाख रुपये से शुरू किया स्टार्ट

शशांक सिवापुरापु और पूजा नाडिग ने साल 2021 में Nerige Story नाम से अपना ब्रांड खोला. उन्होंने अपने ब्रांड में ट्रेडिशनल स्टाइलिश साड़ी लॉन्च की, जो मार्केट में बहुत ही कम थी. उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपये में अपना ब्रांड खोला था. शुरुआत में पहले उन्हें काफी कम ऑर्डर आते थे. लेकिन फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपना बिजनेस फैला दिया, जिसका उन्हें काफी फायदा हुआ. 

3.कितने से है Nerige Story में साड़ी की शुरुआत

नरीगे स्टोरी की वेबसाइट पर कई साड़ियां मिल जाएंगी. सिल्क, कॉटन, जरी वर्क वाली साड़ियां, कीमत 2,000 से 5,000 रुपये तक मिलती हैं. इस साड़ियों में ब्लाउज पीस भी होता है. इसके अलावा ये ब्रांड सांझ कलेक्शन, ब्रहमोतसवम कलेक्शन, हेरिटेड कलेक्शन, रूह ए बनारस कलेक्शन भी रखता है.  साड़िया के अलावा वुमेन शर्ट समेत कई वैराइटियां मिलती हैं. 

4.क्यों रखा अपने ब्रांड का Nerige नाम?

Nerige शब्द कन्नड़ शब्द है. इसकी मतलब होता है कि साड़ी की प्लेट्स. ये वो फोल्ड्स हैं, जो साड़ी को पहनने पर बनते हैं. इसी वजह से पूजा और शशांक ने प्रेरित होकर इसका नाम रखा था. दोनों ने इस नाम का ध्यान रखते हुए साउथ इंडियन हैंडलूम पर गड़वाल, बनारसी, कांजीवरम साड़ियां डिजाइन की और उन्हें बेचना शुरू किया. 

5.आज कमाते हैं करोड़ों रुपये

रिपोर्ट्स के अनुसार, पूजा और शशांक का ब्रांड आज प्रति माह 1 करोड़ रुपये की सेल करता है. इस हिसाब से उनका सालाना टर्नओवर 12 करोड़ रुपये है, जो काफी काबलिये तारीफ है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं. 

