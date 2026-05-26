3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी

3 . कैसे आया ﻿Duroflex﻿ का आइडिया?

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पीसी मैथ्यू 1960 में जर्मनी गए हुए थे. वहां उन्होंने देखा कि रबराइज्ड कोयर का इस्तेमाल कार की सीट बनाने के लिए किया जा रहा है. फिर उन्हें आइडिया आया है कि इसके इस्तेमाल से मैट्रेस भी बनाया जा सकता है. जब वो भारत लौटे, वो अकेले भारत नहीं आए थे. वो अपने साथ बिजनेस का आइडिया भी लेकर आए थे.

