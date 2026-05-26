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बिजनेस

3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी

दुनिया किसी के पास बिजनेस का आइडिया है, तो उसके पास निवेश के लिए पैसे नहीं हैं. वहीं जिसके बाद पैसे हैं, तो उसके बाद अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं है. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने कार को देखकर आइडिया लिया और आज करोड़ों का कारोबार बना दिया.

मोहम्मद साबिर | May 26, 2026, 10:57 PM IST

1.3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस

3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस
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केरल के मावेलिकारा के रहने वाले PC Mathew ने अपनी कंपनी की नींव रखी थी और अब उनके खानदान की तीसरी पीढी कंपनी चला रही है. उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपये से कारोबार शुरू किया था. लेकिन आज देश की सबसे बड़ी स्लीप सॉल्यूशन कंपनियों में से एक बना दिया है. 
 

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2.कब रखी कंपनी की नींव?

कब रखी कंपनी की नींव?
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पीसी मैथ्यू ने साल 1963 में ﻿Duroflex﻿ कंपनी की नींव रखी थी. इसकी शुरुआत केरल के अल्लेप्पी शहर से की थी. उनका सफर आसान नहीं था. उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कड़ी मेहनत की. फिर धीरे-धीरे उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई है. 
 

3.कैसे आया ﻿Duroflex﻿ का आइडिया?

कैसे आया ﻿Duroflex﻿ का आइडिया?
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पीसी मैथ्यू 1960 में जर्मनी गए हुए थे. वहां उन्होंने देखा कि रबराइज्ड कोयर का इस्तेमाल कार की सीट बनाने के लिए किया जा रहा है. फिर उन्हें आइडिया आया है कि इसके इस्तेमाल से मैट्रेस भी बनाया जा सकता है. जब वो भारत लौटे, वो अकेले भारत नहीं आए थे. वो अपने साथ बिजनेस का आइडिया भी लेकर आए थे. 
 

4.तीन पीढ़िया संभाल चुकी हैं कंपनी

तीन पीढ़िया संभाल चुकी हैं कंपनी
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सीपी मैथ्यू की ये कंपनी उनके खानदान की तीन पीढ़ियों ने संभाली है. मौजूदा वक्त में मैथ्यू जॉर्ज (Mathew George) कंपनी की कमान संभाल रहे हैं. उन्होंने नई सोच के साथ और नई रणनीतियों के साथ कंपनी को और आगे बढ़ाया है. उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पहुंचा दिए हैं.  
 

TRENDING NOW

5.आज बना दी करोड़ों का साम्राज्य

आज बना दी करोड़ों का साम्राज्य
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पीसी मैथ्यू की कंपनी Duroflex को Lighthouse Fund कंपनी ने 2018 में 22 मीलियन डॉलर का निवेश किया था. इस कंपनी के लिए दिग्गज क्रिकेट विराट कोहली ने प्रचार किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Duroflex का रेवेन्यू 1150 करोड़ से भी ज्यादा का है. 
 

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