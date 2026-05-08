75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी

4 . रैपिडो दो साल बाद मिला इंवेस्टर

4

कहते हैं न कि आग को हवा की जरूरत होती है... इसी तरह पवन को सिर्फ इंवेस्टर की जरूरत थी. साल 2016 में पवन की किस्मत बदली. पवन की कंपनी रैपिडो में हीरो मोटोकॉर्प ने निवेश किया. रैपिडो को अन्य कॉम्पिटिटर्स से अलग डिजाइन किया गया था और शुरुआत में 3 रुपये प्रति किमी के हिसाब से चार्ज किया. धीरे-धीरे उनके बिजनेस को हवा मिलती रही और लोग रैपिडो पर ज्यादातर बाइक बुक करने लगे. आज रैपिडो पूरे देश में फैसा हुआ है और लोगों की पहली पसंद भी बन गया है.

