80 हजार से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

1 . 80 हजार में शुरू किया बिजनेस

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अहमदाबाद की रहने वाली निष्‍ठा चौहान के पिता इसरो के रिटायर साइंटिस्ट हैं, जबकि मां बीएसएनएल में थीं. उन्होंने एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया हुआ है. हालांकि, पढ़ाई के बाद निष्‍ठा ने नौकरी भी की है. फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू किया. उन्होंने जमा-पूंजी 80 हजार रुपये से कारोबार करना का फैसला लिया.

