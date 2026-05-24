80 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का कारोबार

2 . कब शुरू किया बिजनेस

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निरूबेन ने साल 1986 में अपना आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया था. इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर के छोटे से रसोई से की थी. शुरुआत में उन्होंने अपनी आइसक्रीम पड़ोसी, रिश्तेदार और मोहल्ले वालों से की थी. उसके बाद धीरे-धीरे उनका टेस्ट लोगों को पसंद आने लगा.

