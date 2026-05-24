80 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का कारोबार

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | May 24, 2026, 05:04 PM IST
1.80 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस
अहमदाबाद के नवरंगपुरा की रहने वाली निरंजना देसाई को निरूबेन नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने 80 साल की उम्र में करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है और साथ ही दुनिया को बता दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.
2.कब शुरू किया बिजनेस
निरूबेन ने साल 1986 में अपना आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया था. इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर के छोटे से रसोई से की थी. शुरुआत में उन्होंने अपनी आइसक्रीम पड़ोसी, रिश्तेदार और मोहल्ले वालों से की थी. उसके बाद धीरे-धीरे उनका टेस्ट लोगों को पसंद आने लगा.
3.27 से ज्यादा मिलते हैं फ्लेवर
होममेड आइसक्रीम में आज 27 से ज्यादा फ्लेवर मिलतेहैं. निरूबेन अपनी कंपनी में आम, चीकू, केसर पिस्ता, सीताफल, नारियल और चॉकलेट समेत 27 तरह के फ्लेवर बनाती हैं. वो अपनी आइसक्रीम में सिर्फ शुद्ध दूध, ताजी मलाई, फल और ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करती हैं.
4.बाकी की तुलना में काफी कम है लाइफ
मार्केट में कई तरह की आइसक्रीम मौजूद हैं. लेकिन इस केमिकल फ्री आइसक्रीम की लाइफ बहुत कम है. बाकी आइसक्रीम की तरह ये महीनों नहीं चलती है. बल्कि ये सिर्फ 7 दिनों तक ही रहती है.
5.आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य
निरूबेन ने 80 साल की उम्र में भी करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. हालांकि इंटरनेट पर उनकी कुल संपत्ति या टर्नओवर को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है.