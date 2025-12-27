FacebookTwitterYoutubeInstagram
कल सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे आंध्र के CM चंद्रबाबू | आंध्र के CM चंद्रबाबू कल अयोध्या जाएंगे

बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

आज हम एक ऐसे कपल की कहानी लेकर आए हैं, जिसने दुनिया को बताया है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए. इस कपल ने पहले 2 करोड़ रुपये का नुकसान झेला, लेकिन हार नहीं मानी है. अपनी लगन और कड़ी मेहनत से करोड़ों की कंपनी बना डाली है.

मोहम्मद साबिर | Dec 27, 2025, 09:03 PM IST

1.पहले झेला 2 करोड़ का नुकसान

पहले झेला 2 करोड़ का नुकसान
1

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले नवीन पटवाल और पूनम शर्मा पति-पत्नी है. इस कपल ने दुनिया को वो करके दिखा दिया, जो अच्छे-अच्छे नहीं कर पाए. नवीन और पूनम ने बिजनेस स्टार्ट किया, जो अच्छा खासा चल रहा था और तगड़ी कमाई भी हो रही थी. लेकिन फिर अचानक उनका बिजनेस ठप पड़ गया और 2 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरा बिजनेस को करोड़ों तक दोबारा पहुंचा दिया. 
 

2.लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुआ बिजनेस

लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुआ बिजनेस
2

नवीन और पूनम ने साल 2007 में हाई-टेक बटन मशरूम फार्म शुरू किया था. साल 2016 तक उनकी कंपनी ने उत्पादन क्षमता को 3 टन तक बढ़ा दिया था. उनकी कंपनी दिल्ली के आजादपुरी मंडी में अपने मशरूम सप्लाई करती थी. लेकिन फिर 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और उनका बिजनेस ठप पड़ गया. नवीन और पूनम ने 3,000 किलो बटन मशरूम को खेल में फेंक दिया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये थी. 
 

3.फिर लॉन्च किया दूसरा ब्रांड

फिर लॉन्च किया दूसरा ब्रांड
3

नवीन और पूनम ने साल 2020 में प्लेनेट मशरूम लॉन्च किया. इसमें शिटाके, किंग ऑयस्टर, लायन्स मेन, रेशी और कॉर्डिसेप्स जैसे एग्जॉटिक मशरूम शामिल हैं. एग्जॉटिक मशरूम 1000-1200 रुपये प्रति किलो बिकते हैं. 
 

4.कंपनी में होता है रोजाना 4 टन मशरूम का उत्पादन

कंपनी में होता है रोजाना 4 टन मशरूम का उत्पादन
4

नवीन और पूनम की इस कंपनी में आज 3.5 टन बटन मशरूम और प्रत्येक एग्जॉटिक किस्म का 100 किलो उत्पादन रोजाना करती है. इस कपल ने अपनी कंपनी के लिए खुद की वेबसाइट बनाई हुई है, जहां से ग्राहक हर तरह का मशरूम खरीद सकते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी वो अपनी कंपनी की मार्केटिंग भी करते हैं. 
 

5.आज बनाई करोड़ों की कंपनी

आज बनाई करोड़ों की कंपनी
5

नवीन और पूनम ने 2 करोड़ रुपये का नुकसान झेलने के बाद भी कभी हार नहीं मानी और उसी फील्ड में दोबारा बिजनेस किया. आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 15 करोड़ रुपये का है. आप भी इस कपल की कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं. 
 

