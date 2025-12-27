बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

1 . पहले झेला 2 करोड़ का नुकसान

1

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले नवीन पटवाल और पूनम शर्मा पति-पत्नी है. इस कपल ने दुनिया को वो करके दिखा दिया, जो अच्छे-अच्छे नहीं कर पाए. नवीन और पूनम ने बिजनेस स्टार्ट किया, जो अच्छा खासा चल रहा था और तगड़ी कमाई भी हो रही थी. लेकिन फिर अचानक उनका बिजनेस ठप पड़ गया और 2 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरा बिजनेस को करोड़ों तक दोबारा पहुंचा दिया.

