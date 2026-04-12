परिवार के गहने बेचकर 4000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 1700 करोड़ का कारोबार

4 . 75 देशों में फैला है रंगा राव का बिजनेस

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रंगा राव ने किताबों के जरिए नई-नई सुगंध बनाई और वो लोगों को ज्यादा पसंद आईं. उन्होंने 10 साल में लाखों का बिजनेस भी कर लिया था. फिर उन्होंने अपनी कंपनी के डिजाइन को कॉपीराइट करवा लिया, ताकि कोई आइडिया चुरा न ले. उन्होंने फिर साइकिल रत्ना और सुगंधा मल्लिका नाम से दो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए. फिर 2010 और 2020 के बीच उन्होंने कार्बन न्‍यूट्रल अगरबत्‍ती बनाना शुरू की. हालांकि आज उनका बिजनेस 75 देशों में फैला हुआ है.

(Image Credit-AI)