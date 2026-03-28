7 दोस्तों ने 10000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 6.30 लाख करोड़ की कंपनी

3 . कब रखी कंपनी की नींव?

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एन. आर. नारायण मूर्ती ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर साल 1981 में Infosys की नींव रखी. उस वक्त संसाधन काफी सीमित थे और कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी जमा करना काफी मुश्किल था, तभी उन्हें मूर्ती ने अपनी वाइफ से पैसे उधार लिए थे. Infosys एक आईटी और कंसल्टिंग कंपनी है. ये कंपनी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विस देती हैं. ये कंपनी के तीन मुख्य काम करती है. सॉफ्टवेयर बनाना, आईटी सर्विस और कंसल्टिंग का मुख्य काम है.

