7 दोस्तों ने 10000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 6.30 लाख करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Mar 28, 2026, 11:18 PM IST
1.7 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया बिजनेस
कर्नाटक के सिदलाघट्टा के रहने वाले एन. आर. नारायण मूर्ती ने अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में मुख्य सिस्टम प्रोग्रामर के रूप में और महाराष्ट्र में पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में काम किया है. फिर उन्होंने अपना बिजनेस करने की सोची. हालांकि मूर्ती ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था.
2.बिजनेस के लिए लेना पड़ा था 10000 का लोन
एन. आर. नारायण मूर्ती ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ती से 10000 रुपये का कर्ज लिया था. फिर अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया. हालांकि बिजनेस शुरू करने से पहले सातों दोस्तों ने काफी संघर्ष किया और कड़ी मेहनत की है.
3.कब रखी कंपनी की नींव?
एन. आर. नारायण मूर्ती ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर साल 1981 में Infosys की नींव रखी. उस वक्त संसाधन काफी सीमित थे और कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी जमा करना काफी मुश्किल था, तभी उन्हें मूर्ती ने अपनी वाइफ से पैसे उधार लिए थे. Infosys एक आईटी और कंसल्टिंग कंपनी है. ये कंपनी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विस देती हैं. ये कंपनी के तीन मुख्य काम करती है. सॉफ्टवेयर बनाना, आईटी सर्विस और कंसल्टिंग का मुख्य काम है.
4.मूर्ती के सभी दोस्तों का क्या है नाम?
एनआर नारायण मूर्ती के 6 दोस्तों में नंदन नीलेकणी, एस. गोपालकृष्णन, एस.डी. शिबूलाल, के. दिनेश, एन.एस. राघवन और अशोक अरोड़ा नाम है. सभी 7 दोस्तों ने मिलकर कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है.
5.आज बना दी अरबों की कंपनी
एनआर नारायण मूर्ती और उनके 6 दोस्तों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कंपनी को करोड़ों तक पहुंचाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Infosys की नेटवर्थ 75 बिनियन डॉलर, जो भारतीय रुपये के अनुसार करीब 6.4 लाख करोड़ रुपये होती है.