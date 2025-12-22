FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Suryakumar Yadav ने निकाला खराब फॉर्म से बाहर आने का रास्ता, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले खेलेंगे घरेलू क्रिकेट

Suryakumar Yadav ने निकाला खराब फॉर्म से बाहर आने का रास्ता, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले खेलेंगे घरेलू क्रिकेट

भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा इनाम, पीएम शाहबाज शरीफ खोलेंगे सरकारी खजाना

भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा इनाम, पीएम शाहबाज शरीफ खोलेंगे सरकारी खजाना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम

Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम

HomePhotos

बिजनेस

बुरी तरह फ्लॉप हुआ पहला बिजनेस लेकिन नहीं मानी हार, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

अक्सर लोग पहले बिजनेस के फ्लॉप के बाद दोबारा कारोबार करने से डरते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसका पहला बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप हो गया था. लेकिन फिर उन्होंने दोबारा कंपनी बनाई और सिर्प 12 महीनों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Dec 22, 2025, 07:00 PM IST

1.पहला बिजनेस बुरी तरह हुआ फ्लॉप

पहला बिजनेस बुरी तरह हुआ फ्लॉप
1

बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले मिसबह अशरफ का बचपन काफी संघर्ष से गुजरा है. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई करते हुए ठान लिया था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है. कॉलेज पूरा करने के बाज मिस्बाह ने एक स्टार्टअप खोला, लेकिन सिर्फ चार महीनों के बाद ही वो ठप पड़ गया और उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया. 
 

Advertisement

2.ये बिजनेस हुआ फ्लॉप

ये बिजनेस हुआ फ्लॉप
2

मिस्बाह ने Cibola स्टार्टअप शुरू किया था, जो चार महीनों बाद बंद हो गया. लेकिन फिर उन्होंने फैंशन और कंटेंट आधारित प्लेटफॉर्म Marsplay की नींव रखी. इस बिजनेस में उन्हें अच्छा फायदा हुआ. देखते ही देखते मिस्बाह की Marsplay बड़ी कंपनी बन गई. 
 

3.फिर खोला तीसरा बिजनेस

फिर खोला तीसरा बिजनेस
3

Marsplay के कामयाब होने के बाद साल 2020 महामारी के दौरान उन्होंने Jar की नींव रखी. Jar एक ऐसा ऐप है, जो रोजाना बचत के रूप में छोटी-छोटी रकम सोने में निवेश करने का विकल्प देता है. सिर्फ एक साल में Jar ने 1.1 करोड़ लोग अपने साथ जोड़ लिए और कंपनी ने 476 करोड़ रुपये निवेश से जुटाया था. 
 

4.एक साल में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य

एक साल में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य
4

मिस्बाह ने Cibola में फ्लॉप के बाद हार नहीं मानी. उन्होंने Marsplay कंपनी खोली और उसे कामयाब बनाया. इतना ही नहीं मिस्बाह यहां नहीं रुके, उन्होंने महामारी के कठिन समय में Jar ऐप लॉन्च किया. सिर्फ एक साल में उन्होंने Jar को करोड़ों का साम्राज्य बना डाला. 
 

TRENDING NOW

5.आज 2463 करोड़ की कंपनी

आज 2463 करोड़ की कंपनी
5

रिपोर्ट्स के अनुसार, मिस्बाह अशरफ की कंपनी Jar का टर्नओवर 2463 करोड़ रुपये है. वहीं मिस्बाह के नेटवर्थ की बात करें, तो उनकी नेटवर्थ 164 करोड़ रुपये आंकी गई है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस
T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम
Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम
बुरी तरह फ्लॉप हुआ पहला बिजनेस लेकिन नहीं मानी हार, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
बुरी तरह फ्लॉप हुआ पहला बिजनेस लेकिन नहीं मानी हार, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
न लाइन में लगने की झंझट, न Cash रखने की जरूरत, FASTag से अब इन चीजों के लिए भी कर सकेंगे पेमेंट!
न लाइन में लगने की झंझट, न Cash रखने की जरूरत, FASTag से अब इन चीजों के लिए भी कर सकेंगे पेमेंट!
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
MORE
Advertisement