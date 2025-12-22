बुरी तरह फ्लॉप हुआ पहला बिजनेस लेकिन नहीं मानी हार, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

3 . फिर खोला तीसरा बिजनेस

Marsplay के कामयाब होने के बाद साल 2020 महामारी के दौरान उन्होंने Jar की नींव रखी. Jar एक ऐसा ऐप है, जो रोजाना बचत के रूप में छोटी-छोटी रकम सोने में निवेश करने का विकल्प देता है. सिर्फ एक साल में Jar ने 1.1 करोड़ लोग अपने साथ जोड़ लिए और कंपनी ने 476 करोड़ रुपये निवेश से जुटाया था.

