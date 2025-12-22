बुरी तरह फ्लॉप हुआ पहला बिजनेस लेकिन नहीं मानी हार, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Dec 22, 2025, 07:00 PM IST
1.पहला बिजनेस बुरी तरह हुआ फ्लॉप
बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले मिसबह अशरफ का बचपन काफी संघर्ष से गुजरा है. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई करते हुए ठान लिया था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है. कॉलेज पूरा करने के बाज मिस्बाह ने एक स्टार्टअप खोला, लेकिन सिर्फ चार महीनों के बाद ही वो ठप पड़ गया और उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया.
2.ये बिजनेस हुआ फ्लॉप
मिस्बाह ने Cibola स्टार्टअप शुरू किया था, जो चार महीनों बाद बंद हो गया. लेकिन फिर उन्होंने फैंशन और कंटेंट आधारित प्लेटफॉर्म Marsplay की नींव रखी. इस बिजनेस में उन्हें अच्छा फायदा हुआ. देखते ही देखते मिस्बाह की Marsplay बड़ी कंपनी बन गई.
3.फिर खोला तीसरा बिजनेस
Marsplay के कामयाब होने के बाद साल 2020 महामारी के दौरान उन्होंने Jar की नींव रखी. Jar एक ऐसा ऐप है, जो रोजाना बचत के रूप में छोटी-छोटी रकम सोने में निवेश करने का विकल्प देता है. सिर्फ एक साल में Jar ने 1.1 करोड़ लोग अपने साथ जोड़ लिए और कंपनी ने 476 करोड़ रुपये निवेश से जुटाया था.
4.एक साल में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य
मिस्बाह ने Cibola में फ्लॉप के बाद हार नहीं मानी. उन्होंने Marsplay कंपनी खोली और उसे कामयाब बनाया. इतना ही नहीं मिस्बाह यहां नहीं रुके, उन्होंने महामारी के कठिन समय में Jar ऐप लॉन्च किया. सिर्फ एक साल में उन्होंने Jar को करोड़ों का साम्राज्य बना डाला.
5.आज 2463 करोड़ की कंपनी
रिपोर्ट्स के अनुसार, मिस्बाह अशरफ की कंपनी Jar का टर्नओवर 2463 करोड़ रुपये है. वहीं मिस्बाह के नेटवर्थ की बात करें, तो उनकी नेटवर्थ 164 करोड़ रुपये आंकी गई है.