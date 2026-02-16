FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जम्मू- बाल सुधार ग्रह में पुलिस पर हमला. बाल कैदियों ने पुलिस पर हमला किया, एक लोकल गैंगस्टर, 2 पाक कैदी फरार, पुलिस ने जम्मू में हाई अलर्ट जारी किया | जयपुर- कबाड़ की दुकान में लगी आग, झोटवाड़ा में कबाड़ की दुकान में आग लगी, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं | आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे राजपाल यादव. बेल बॉन्ड जमा ने होने के वजह से नहीं आएंगे बाहर. दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है राजपाल को जमानत,

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
X Down: अचानक ठप हुआ X, भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स परेशान

X Down: अचानक ठप हुआ X, भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स परेशान

JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल

JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल

दुनिया में फिर तबाही मचाने की तैयारी में ISIS, इस देश के 1000 टन यूरेनियम पर नजर?

दुनिया में फिर तबाही मचाने की तैयारी में ISIS, इस देश के 1000 टन यूरेनियम पर नजर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

HomePhotos

बिजनेस

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

अक्सर लोग बिजनेस का रिस्क लेने से कतराते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं, जिसने न सिर्फ बिजनेस का रिस्क लिया, बल्कि कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया. लेकिन आज उनके रिस्क ने उन्हें करोड़ों का मालिक बना दिया है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 16, 2026, 05:24 PM IST

1.कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस

कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस
1

दिल्ली में पली-बढ़ी मीना बिंद्रा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की हुई है. हालांकि सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी. उन्होंने इतन सी उम्र में ही कर्ज लेकर बिजनेस शुरू किया था. उनके पास पैसे नहीं थे और न ही बैंक में अकाउंट था. लेकिन उन्होंने पति की मदद से बैंक से 8000 का कर्ज लिया था. 
 

Advertisement

2.बिना किसी अनुभव को शुरू किया ये काम

बिना किसी अनुभव को शुरू किया ये काम
2

मीना ने साल 1988 में बिना किसी अनुभव के फैंशन डिजाइनिंग की दुनिया में कमद रख दिया था. वो घर से ही सधारण कॉटन के सूट बेचने लगी. फिर कर्ज लेकर उन्होंने बीबा ब्रांड की शुरुआत की, जहां महिलाओं के लिए हर तरह की वैरायटी मौजूद हैं. फिर उनकी मेहनत और किस्मत ने साथ दिया और आज उनकी कंपनी करोड़ों का कारोबार कर रही है. 
 

3.देशभर में है 275 ब्रांड स्टोर

देशभर में है 275 ब्रांड स्टोर
3

मुंबई के नामीगिरामी स्टोर बेंजर ने मीना को एक सुनहरा मौका दिया. बीबा ने धीरे-धीरे आसामन छुआ. आज बीबी के 76 शहरों में करीब 180 स्टोर हैं और 275 मल्टी ब्रांड स्टोर भी हैं. 
 

4.कब खेला था अपना पहला स्कोर?

कब खेला था अपना पहला स्कोर?
4

मीना बिंद्रा ने अपने ब्रांड बीबा का पहला स्टोर साल 2004 में मुंबई के एक मॉल में खोला था. फिर करीब 8 साल कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 300 करोड़ की कमाई पूरी कर ली थी. उसके बाद धीरे-धीरे उनकी कमाई बढ़ती गई. 
 

TRENDING NOW

5.फिल्मों में भी मीना ने किया है डिजाइन

फिल्मों में भी मीना ने किया है डिजाइन
5

मीना बिंद्रा ने बीबा के लिए खुद डिजाइन करना स्टार्ट किया था. वो आज भी अपने कपड़े खुद से ही चेक करती है. मीना अपने डिजाइनर कपड़ों से करोड़ों लोगों के दिल पर राज कर रही हैं. उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में कपड़े डिजाइन किए हैं. उन्होंने ना तुम जानो ना हम फिल्म, हलचल और बागबान जैसी फिल्मों में कपड़े डिजाइन किए हैं. 
 

6.आज बना दी करोड़ों की कंपनी

आज बना दी करोड़ों की कंपनी
6

मीना बिंद्री ने अपनी कड़ी मेहनत से बीबा को करोड़ों तक पहुंचा दिया है. आज बीबा ब्रांड देशभर में लोगों की पसंद बन चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बीबा की नेटवर्थ 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की है.  
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
MORE
Advertisement