20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

मोहम्मद साबिर | Feb 16, 2026, 05:24 PM IST
1.कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस
दिल्ली में पली-बढ़ी मीना बिंद्रा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की हुई है. हालांकि सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी. उन्होंने इतन सी उम्र में ही कर्ज लेकर बिजनेस शुरू किया था. उनके पास पैसे नहीं थे और न ही बैंक में अकाउंट था. लेकिन उन्होंने पति की मदद से बैंक से 8000 का कर्ज लिया था.
2.बिना किसी अनुभव को शुरू किया ये काम
मीना ने साल 1988 में बिना किसी अनुभव के फैंशन डिजाइनिंग की दुनिया में कमद रख दिया था. वो घर से ही सधारण कॉटन के सूट बेचने लगी. फिर कर्ज लेकर उन्होंने बीबा ब्रांड की शुरुआत की, जहां महिलाओं के लिए हर तरह की वैरायटी मौजूद हैं. फिर उनकी मेहनत और किस्मत ने साथ दिया और आज उनकी कंपनी करोड़ों का कारोबार कर रही है.
3.देशभर में है 275 ब्रांड स्टोर
मुंबई के नामीगिरामी स्टोर बेंजर ने मीना को एक सुनहरा मौका दिया. बीबा ने धीरे-धीरे आसामन छुआ. आज बीबी के 76 शहरों में करीब 180 स्टोर हैं और 275 मल्टी ब्रांड स्टोर भी हैं.
4.कब खेला था अपना पहला स्कोर?
मीना बिंद्रा ने अपने ब्रांड बीबा का पहला स्टोर साल 2004 में मुंबई के एक मॉल में खोला था. फिर करीब 8 साल कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 300 करोड़ की कमाई पूरी कर ली थी. उसके बाद धीरे-धीरे उनकी कमाई बढ़ती गई.
5.फिल्मों में भी मीना ने किया है डिजाइन
मीना बिंद्रा ने बीबा के लिए खुद डिजाइन करना स्टार्ट किया था. वो आज भी अपने कपड़े खुद से ही चेक करती है. मीना अपने डिजाइनर कपड़ों से करोड़ों लोगों के दिल पर राज कर रही हैं. उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में कपड़े डिजाइन किए हैं. उन्होंने ना तुम जानो ना हम फिल्म, हलचल और बागबान जैसी फिल्मों में कपड़े डिजाइन किए हैं.
6.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
मीना बिंद्री ने अपनी कड़ी मेहनत से बीबा को करोड़ों तक पहुंचा दिया है. आज बीबा ब्रांड देशभर में लोगों की पसंद बन चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बीबा की नेटवर्थ 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की है.