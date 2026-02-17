FacebookTwitterYoutubeInstagram
Pravina Deshpande Death: पिता अस्पताल में, को-स्टार का निधन... इस समय दुखों के संकट से जूझ रहे भाईजान

Dead Sea Marathon 2026: तपती धूप में चिलचिलाते नमक पर दौड़े 8000 लोग, जानिए कहां हुई ये खतरनाक रेस

AI स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी... मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 75 स्कूलों में 'सीएम श्री' प्रोजेक्ट किया लॉन्च

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

HomePhotos

बिजनेस

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

आज के दौर में अक्सर लोग बिजनेस का रिस्क ले रहे हैं, जिसके के लिए वो कर्जा लेना के लिए भी तैयार है. आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने 37 करोड़ का कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

मोहम्मद साबिर | Feb 17, 2026, 09:43 PM IST

1.16 साल की उम्र में पिता साथ किया बिजनेस

16 साल की उम्र में पिता साथ किया बिजनेस
1

मनीष पोद्दार ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता के साथ बिजनेस में लग गए. सिर्फ 16 साल की उम्र में टेक्सटाइल मिल्स काम करने लगे. मनीष के पिता का बिजनेस टेक्सटाइल में था. उसके बाद काम करते करते मनीष ने डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट सीखा, जिसके बाद अपना बिजनेस करने की सोची. 
 

2.दूसरे ब्रांड्स के लिए किया काम

दूसरे ब्रांड्स के लिए किया काम
2

मनीष पोद्दार ने पहले  Zara समेत जैक एंड जोन्स, मिस सिक्स्टी जैसे ब्रांड के लिए गारमेंट्स डिजाइन किए थे. लेकिन फिर उन्होंने साल 2004 में अपनी जमा-पूंजी और 37 करोड़ का कर्ज लेकर बेंगलुरु में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू की.  
 

3.कब शुरू किया बिजनेस?

कब शुरू किया बिजनेस?
3

मनीष पोद्दार ने साल 2015 में रेयर रैबिट नाम से अपने ब्रांड की शुरुआत की. उनकी जेंट्स गारमेंट्स को स्टाइलिश बनाने सोच ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया. उन्होंने बेंगलुरु में अपना पहला स्टोर खोला. मनीष ने यूरोप से आइडिया लिया, कपड़े इटली से और न्यूयॉर्क से डिजाइन करवाते थे. फिर देखते- ही देखते उनकी महनत रंग लाई और उनके स्कोर आज पूरे भारत में फैल चुके हैं. 
 

4.आज बना दी करोड़ों का कंपनी

आज बना दी करोड़ों का कंपनी
4

मनीष पोद्दार ने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी कंपनी रेयर रैबिट को करोड़ों तक पहुंचा दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कंपन की वैल्यू 300 मिलियन डॉलर यानी करीब 2400 करोड़ भारतीय रुपये होती है.
 

5.करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस
5

मुंबई के कालबादेवी में रहने वाले मनीष पोद्दार ने दुनिया को एक पैगाम दे दिया है कि अगर कोई कुछ करने की ठान लेता है, तो उसे करके ही मानता है. मनीष ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने 37 करोड़ रुपये की भारी रकम का कर्ज ले लिया, जिसमें छोटी गलती भी कोई गुंजाइश नहीं थी. 
 

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
