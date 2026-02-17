करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

3 . कब शुरू किया बिजनेस?

मनीष पोद्दार ने साल 2015 में रेयर रैबिट नाम से अपने ब्रांड की शुरुआत की. उनकी जेंट्स गारमेंट्स को स्टाइलिश बनाने सोच ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया. उन्होंने बेंगलुरु में अपना पहला स्टोर खोला. मनीष ने यूरोप से आइडिया लिया, कपड़े इटली से और न्यूयॉर्क से डिजाइन करवाते थे. फिर देखते- ही देखते उनकी महनत रंग लाई और उनके स्कोर आज पूरे भारत में फैल चुके हैं.

