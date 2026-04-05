7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

1 . 29 साल की उम्र में 6.5 करोड़ का था कर्ज

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बेंगलुरु के रहने वाले मनीष चौधरी 29 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे. मनीष पर 6.50 करोड़ का कर्ज हो गया था. 30 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने दबाव और कानूनी झंझट झेल लिया था. लेकिन उनकी एक सोच ने कभी उन्हें हारने नहीं दिया. वो कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे. इसी वजह से वो आज एक सफल बिजनेसमैन हैं.

