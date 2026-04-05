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7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

लोग सोचते हैं कि एक सफल बिजनेसमैन की शुरुआत आसान रही होगी. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पीछे का संघर्ष और चुनौतियां सिर्फ वही जानता है. आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर हैं, जो सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा था,लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आज करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है. 

मोहम्मद साबिर | Apr 05, 2026, 10:45 PM IST

1.29 साल की उम्र में 6.5 करोड़ का था कर्ज

29 साल की उम्र में 6.5 करोड़ का था कर्ज
1

बेंगलुरु के रहने वाले मनीष चौधरी 29 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे. मनीष पर 6.50 करोड़ का कर्ज हो गया था. 30 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने दबाव और कानूनी झंझट झेल लिया था. लेकिन उनकी एक सोच ने कभी उन्हें हारने नहीं दिया. वो कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे. इसी वजह से वो आज एक सफल बिजनेसमैन हैं. 
 

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2.फिर शुरू किया अपना बिजनेस

फिर शुरू किया अपना बिजनेस
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एक बार दिवालिया होने के बाद मनीष ने हार नहीं मानी और साल 2014 में अपना बिजनेस शुरू किया. हालांकि उस समय उनके पास जितनी भी जमा-पूंजी थी. उन्होंने सभी उसमें लगा. इस तरह WOW Skin Science ब्रांड की शुरुआत हुई. 
 

3.छोटी रेंज और ऑनलाइन से की शुरुआत

छोटी रेंज और ऑनलाइन से की शुरुआत
3

मनीष चौधरी ने खुद के पैसे लगाकर WOW Skin Science की शुरुआत की थी. उन्होंने पहले प्रोडक्ट की एक छोटी रेंज के साथ शुरू किया. इसमें शैंपू और स्किनकेयर जैसे आइटम थे. उन्होंने अपने ब्रांड को सीधा ऑनलाइन बेचना शुरू किया.
 

4.इस तरह आया इस बिजनेस का आइडिया

इस तरह आया इस बिजनेस का आइडिया
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मनीष ने देखा कि भारतीय ग्राहक विदेशी पर्सनल केयर ब्रांड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत में देशी ब्रांड बहुत कम है. विदेशी प्रोडक्स केमिकल्स से भरे हुए होते थे. हालांकि उस समय  दुनियाभर में नेचुरल और इंग्रेडिएंट-बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स मांग बढ़ रही थी. ऐसे में मनीष ने देसी ब्रांड WOW का आगाज किया. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी

आज बना दी करोड़ों की कंपनी
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मनीष ने 29 उम्र में कर्जा झेला, जो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी कंपनी 300 करोड़ की कमाई कर रही है, जबकि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक है. 
 

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