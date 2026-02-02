पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

मणिपुर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी BJP, मैतेई समाज का होगा मुख्यमंत्री- सूत्र, दिल्ली में ही मुख्यमंत्री का होगा चयन- सूत्र, मणिपुर में दो डिप्टी CM बनाए जाएंगे-सूत्र, पूर्व CM बीरेन सिंह राज्यसभा भेजे जाएंगे-सूत्र, तरुण चुग को बनाया गया मणिपुर का ऑब्जर्वर
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Feb 02, 2026, 07:28 PM IST
1.6.5 करोड़ का हुआ था नुकसान
मनीष चौधरी का सिर्फ 29 साल की उम्र में ही दिवालिया हो गया था. उनपर 6.5 करोड़ रुपये का कर्जा भी हो गया था. पैसों का भारी दबाव, कानूनी झंझट से परेशान मनीष ने हार नहीं मानी. करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी वो आगे बढ़ते गए और दोबारा फिर बिजनेस शुरू किया, जो आज करोड़ों का बन गया है.
2.फिर शुरू किया दूसरा बिजनेस
मनीष चौधरी ने कर्ज में डूबने के बाद साल 2014 में एक बार फिर बिजनेस करने का रिस्क लिया और इस बार उनका ये रिस्क बहुत काम आया और उनकी लाइफ बदल गई. उन्होंने साल 2014 में WOW Skin Science की शुरुआत की. इस बार मनीष ने खुद के पैसों से ये कारोबार शुरू किया था और शुरुआत में उनकी कंपनी छोटी रेंज में प्रोडक्ट बनाती थी.
3.इस आइडिया से हुई WOW की शुरुआत
मनीष चौधरी ने काफी गहराई से देखा. भारतीय ग्राहक विदेशी प्रोडक्ट के लिए काफी ज्यादा पैसे दे रहे थे. इतना ही नहीं उन प्रोडक्ट्स में हानिकारक केमिकल्स भी थे. ऐसे में मनीष को आईडिया आया और उन्होंने नेचुरल और इंग्रेडिएंट-बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने की सोची. इस तरह उन्होंने WOW Skin Science की शुरुआत की.
4.क्या है सफलता का सबसे बड़ा कारण?
मनीष की WOW Skin Science कंपनी की सफलता का कारण डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर मॉडल है. दरअसल, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर अधिक निर्भर रहने के बजाय अपनी कंपनी की वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीधा बिक्री शुरू की. आज के समय में WOW Skin Science जाना माना ब्रांड बन चुका है और भारतीय ग्राहक आंख बंद करके इसपर भरोसा करते हैं.
5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
मनीष चौधरी ने अपनी कड़ी मेहनत और हार न मानने की सोच से दुनिया को एक उदाहरण सेट करके दिया है. मनीष ने 6.5 करोड़ के नुकसान के बाद अपना कारोबार करने की ही सोची. आज उनकी कंपनी WOW Skin Science की सालाना कमाई 300 करोड़ रुपये है. वहीं अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, तो इसकी अनुमानित वैल्यूएशन 2000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है.