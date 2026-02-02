FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मणिपुर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी BJP, मैतेई समाज का होगा मुख्यमंत्री- सूत्र, दिल्ली में ही मुख्यमंत्री का होगा चयन- सूत्र, मणिपुर में दो डिप्टी CM बनाए जाएंगे-सूत्र, पूर्व CM बीरेन सिंह राज्यसभा भेजे जाएंगे-सूत्र, तरुण चुग को बनाया गया मणिपुर का ऑब्जर्वर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Air India विमान हो सकता था बड़े हादसे का शिकार, लंदन-बेंगलुरु रूट पर उड़ान से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत

Air India विमान हो सकता था बड़े हादसे का शिकार, लंदन-बेंगलुरु रूट पर उड़ान से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत

CTET Exam Schedule 2026: CBSE ने जारी किया सीटेट परीक्षा का शेड्यूल, जानें परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग

CTET Exam Schedule 2026: CBSE ने जारी किया सीटेट परीक्षा का शेड्यूल, जानें परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग

Gold Investment Alert: टैक्स नियम बदले, फिर भी क्यों SGB में निवेश है फायदेमंद? हर सवाल का जवाब

Gold Investment Alert: टैक्स नियम बदले, फिर भी क्यों SGB में निवेश है फायदेमंद? हर सवाल का जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

HomePhotos

बिजनेस

पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

लोग बिजनेस शुरू करने का रिस्क लेते हैं और अगर वो उनका कारबोरा पिट जाता है, तो वो डर कर दोबारा कभी बिजनेस नहीं शुरू करते. लेकिन आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताएंगे, जिसे पहले बिजनेस में 6 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हार नहीं मानी. आज उन्होंने 300 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है.

मोहम्मद साबिर | Feb 02, 2026, 07:28 PM IST

1.6.5 करोड़ का हुआ था नुकसान

6.5 करोड़ का हुआ था नुकसान
1

मनीष चौधरी का सिर्फ 29 साल की उम्र में ही दिवालिया हो गया था. उनपर 6.5 करोड़ रुपये का कर्जा भी हो गया था. पैसों का भारी दबाव, कानूनी झंझट से परेशान मनीष ने हार नहीं मानी. करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी वो आगे बढ़ते गए और दोबारा फिर बिजनेस शुरू किया, जो आज करोड़ों का बन गया है. 
 

Advertisement

2.फिर शुरू किया दूसरा बिजनेस

फिर शुरू किया दूसरा बिजनेस
2

मनीष चौधरी ने कर्ज में डूबने के बाद साल 2014 में एक बार फिर बिजनेस करने का रिस्क लिया और इस बार उनका ये रिस्क बहुत काम आया और उनकी लाइफ बदल गई. उन्होंने साल 2014 में WOW Skin Science की शुरुआत की. इस बार मनीष ने खुद के पैसों से ये कारोबार शुरू किया था और शुरुआत में उनकी कंपनी छोटी रेंज में प्रोडक्ट बनाती थी. 
 

3.इस आइडिया से हुई WOW की शुरुआत

इस आइडिया से हुई WOW की शुरुआत
3

मनीष चौधरी ने काफी गहराई से देखा. भारतीय ग्राहक विदेशी प्रोडक्ट के लिए काफी ज्यादा पैसे दे रहे थे. इतना ही नहीं उन प्रोडक्ट्स में हानिकारक केमिकल्स भी थे. ऐसे में मनीष को आईडिया आया और उन्होंने नेचुरल और इंग्रेडिएंट-बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने की सोची. इस तरह उन्होंने  WOW Skin Science की शुरुआत की.
 

4.क्या है सफलता का सबसे बड़ा कारण?

क्या है सफलता का सबसे बड़ा कारण?
4

मनीष की WOW Skin Science कंपनी की सफलता का कारण डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर मॉडल है. दरअसल, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर अधिक निर्भर रहने के बजाय अपनी कंपनी की वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीधा बिक्री शुरू की. आज के समय में WOW Skin Science जाना माना ब्रांड बन चुका है और भारतीय ग्राहक आंख बंद करके इसपर भरोसा करते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी

आज बना दी करोड़ों की कंपनी
5

मनीष चौधरी ने अपनी कड़ी मेहनत और हार न मानने की सोच से दुनिया को एक उदाहरण सेट करके दिया है. मनीष ने 6.5 करोड़ के नुकसान के बाद अपना कारोबार करने की ही सोची. आज उनकी कंपनी WOW Skin Science की सालाना कमाई 300 करोड़ रुपये है. वहीं अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, तो इसकी अनुमानित वैल्यूएशन 2000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
MORE
Advertisement