पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

मनीष चौधरी ने अपनी कड़ी मेहनत और हार न मानने की सोच से दुनिया को एक उदाहरण सेट करके दिया है. मनीष ने 6.5 करोड़ के नुकसान के बाद अपना कारोबार करने की ही सोची. आज उनकी कंपनी WOW Skin Science की सालाना कमाई 300 करोड़ रुपये है. वहीं अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, तो इसकी अनुमानित वैल्यूएशन 2000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है.

