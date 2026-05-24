बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | May 24, 2026, 11:41 PM IST
1.20000 में शुरू किया अपना था पहला बिजनेस
महेश गुप्ता ने नौकरी छोड़कर बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोची. उन्होंने 20000 रुपये में ऑयल मीटर और ऑयल सेविंग इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया. उनका ये कारोबार धीरे-धीरे चल पड़ा था. लेकिन फिर उनके बच्चे दूषिक पानी से बीमारी हो गए, जिसके बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई.
2.बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस का आइडिया
उत्तर प्रदेश के रहने वाले महेश गुप्ता ने अपनी पढ़ाई IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है. पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में नौकरी भी की है. लेकिन उनकी किस्मत तब बदली, जब उनके बच्चे बीमार पड़ गए. उनके बच्चे को पीलीया हो गया था और डॉक्टरों ने बताया कि दूषित पानी की वजह से ऐसा हुआ है. बच्चों के बीमार पड़ने के बाद महेश को बिजनेस का आइडिया था और आज वो करोड़ों के मालिक बन गए हैं.
3.बच्चों के बीमार होने के बाद शुरू किया ये बिजनेस
महेश गुप्ता दूषित पानी से काफी परेशान थे और उनके बच्चे पीलीया का शिकार हो गए थे. उसके बाद महेश ने इस समस्या का समाधान तलाशना शुरू किया. उन्होंने RO (Reverse Osmosis) टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा. उस दौरान RO टेक्नोलॉजी ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी. उन्होंने घर में इस्तेमाल किए दाने वाला RO आधारित वॉटर प्यूरिफायर तैयार किया था. फिर उन्होंने अपना पूराना बिजनेस बंद किया और नया बिजनेस चालू कर दिया था.
4.कब रखी वॉटर प्यूरिफायर की नींव?
महेश गुप्ता ने साल 1998 में KENT RO Systems की शुरुआत की थी. उनके के लिए इसकी शुरुआत काफी अच्छा नहीं रही. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी. उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि सिर्फ साफ दिखने वाला शुद्ध नहीं होता है. फिर धीरे-धीरे KENT RO Systems पर लोगों को भरोसा होने लगा. उन्होंने बॉलीवुड दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी को ब्रांड एंबेसडर बना दिया था. फिर उन्होंने 'केंट देता है सबसे शुद्ध पानी' टैगलाइन दिया, जो लोगों में काफी पसंद की जाती है.
5.आज बना दिया करोड़ों का कारोबार
महेश गुप्ता की कंपनी KENT RO आज भारत के ज्यादातर शहरों में फैल गया है और लोगों का भरोसेमंद ब्रांड भी बन गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, KENT RO की सालाना टर्नओवर 1200 करोड़ रुपये है.