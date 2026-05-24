बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी

2 . बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस का आइडिया

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उत्तर प्रदेश के रहने वाले महेश गुप्ता ने अपनी पढ़ाई IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है. पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में नौकरी भी की है. लेकिन उनकी किस्मत तब बदली, जब उनके बच्चे बीमार पड़ गए. उनके बच्चे को पीलीया हो गया था और डॉक्टरों ने बताया कि दूषित पानी की वजह से ऐसा हुआ है. बच्चों के बीमार पड़ने के बाद महेश को बिजनेस का आइडिया था और आज वो करोड़ों के मालिक बन गए हैं.

