FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मध्यप्रदेश बना जल संरक्षण का मॉडल, गंगा दशहरा पर सीएम मोहन यादव का बड़ा संदेश

मध्यप्रदेश बना जल संरक्षण का मॉडल, गंगा दशहरा पर सीएम मोहन यादव का बड़ा संदेश

कौन हैं जहांगीर खान का किला ढहाने वाले BJP के Debangshu Panda? जिन्होंने फलता में 'पुष्पा' को दी 1 लाख वोटों से हराया

कौन हैं जहांगीर खान का किला ढहाने वाले BJP के Debangshu Panda? जिन्होंने फलता में 'पुष्पा' को दी 1 लाख वोटों से हराया

Today Horoscope 25 May 2026: वृश्चिक और कुंभ वाले पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और कुंभ वाले पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी

बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी

4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी

4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी

IPL Playoffs में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जानें बुमराह-भुवनेश्वर में कौन है बेस्ट

IPL Playoffs में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जानें बुमराह-भुवनेश्वर में कौन है बेस्ट

HomePhotos

बिजनेस

बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी

अगर बेटा बीमार हो तो पिता दिल सहम जाता है. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसने अपने बेटे के बीमार होने पर बिजनेस का आइडिया निकाल लिया. आज उस शख्स ने करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है और लाखों लोगों को बीमीरियों से बचा रहे हैं.

मोहम्मद साबिर | May 24, 2026, 11:41 PM IST

1.20000 में शुरू किया अपना था पहला बिजनेस

20000 में शुरू किया अपना था पहला बिजनेस
1

महेश गुप्ता ने नौकरी छोड़कर बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोची. उन्होंने 20000 रुपये में ऑयल मीटर और ऑयल सेविंग इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया. उनका ये कारोबार धीरे-धीरे चल पड़ा था. लेकिन फिर उनके बच्चे दूषिक पानी से बीमारी हो गए, जिसके बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई. 
 

Advertisement

2.बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस का आइडिया

बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस का आइडिया
2

उत्तर प्रदेश के रहने वाले महेश गुप्ता ने अपनी पढ़ाई IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है. पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में नौकरी भी की है. लेकिन उनकी किस्मत तब बदली, जब उनके बच्चे बीमार पड़ गए. उनके बच्चे को पीलीया हो गया था और डॉक्टरों ने बताया कि दूषित पानी की वजह से ऐसा हुआ है. बच्चों के बीमार पड़ने के बाद महेश को बिजनेस का आइडिया था और आज वो करोड़ों के मालिक बन गए हैं. 
 

3.बच्चों के बीमार होने के बाद शुरू किया ये बिजनेस

बच्चों के बीमार होने के बाद शुरू किया ये बिजनेस
3

महेश गुप्ता दूषित पानी से काफी परेशान थे और उनके बच्चे पीलीया का शिकार हो गए थे. उसके बाद महेश ने इस समस्या का समाधान तलाशना शुरू किया. उन्होंने RO (Reverse Osmosis) टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा. उस दौरान RO टेक्नोलॉजी ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी. उन्होंने घर में इस्तेमाल किए दाने वाला RO आधारित वॉटर प्यूरिफायर तैयार किया था. फिर उन्होंने अपना पूराना बिजनेस बंद किया और नया बिजनेस चालू कर दिया था.
 

4.कब रखी वॉटर प्यूरिफायर की नींव?

कब रखी वॉटर प्यूरिफायर की नींव?
4

महेश गुप्ता ने साल 1998 में KENT RO Systems की शुरुआत की थी. उनके के लिए इसकी शुरुआत काफी अच्छा नहीं रही. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी. उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि सिर्फ साफ दिखने वाला शुद्ध नहीं होता है. फिर धीरे-धीरे KENT RO Systems पर लोगों को भरोसा होने लगा. उन्होंने बॉलीवुड दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी को ब्रांड एंबेसडर बना दिया था. फिर उन्होंने 'केंट देता है सबसे शुद्ध पानी' टैगलाइन दिया, जो लोगों में काफी पसंद की जाती है. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दिया करोड़ों का कारोबार

आज बना दिया करोड़ों का कारोबार
5

महेश गुप्ता की कंपनी KENT RO आज भारत के ज्यादातर शहरों में फैल गया है और लोगों का भरोसेमंद ब्रांड भी बन गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, KENT RO की सालाना टर्नओवर 1200 करोड़ रुपये है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी
बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी
4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी
4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी
IPL Playoffs में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जानें बुमराह-भुवनेश्वर में कौन है बेस्ट
IPL Playoffs में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जानें बुमराह-भुवनेश्वर में कौन है बेस्ट
IPL playoffs में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट-धोनी कहां पर
IPL playoffs में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट-धोनी कहां पर
80 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का कारोबार
80 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का कारोबार
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल
Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी
मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी
Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
Numerology: किन 3 मूलांक वालों का एटीट्यूड और ईगो होता है सबसे हाई? खुन्नस में अक्सर गंवा देते हैं सफलता, पैसा और सम्मान
किन 3 मूलांक वालों का एटीट्यूड और ईगो होता है सबसे हाई? खुन्नस में अक्सर गंवा देते हैं सफलता, पैसा और सम्मान
Today Horoscope 22 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement