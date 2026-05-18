नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

3 . कोविड-19 को भी दी मात

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लोकेश्वरन कन्‍नन ने 2019 में कंपनी स्टार्ट की थी और सिर्फ 40 दिन बाद ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था. कोविड-19 महामारी के कारण कई आईटी कंपनियां बंद हो रही थी. लिन कन्‍नन ने महामारी को अवसर में बदल दिया. उन्होंने डेटा सेंटर मेंटेनेंस जैसी बड़ी सेवा पर फोकस किया. लॉकडाउन में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी.

