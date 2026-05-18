FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CSK vs SRH Highlights: चेन्नई को हराकर हैदराबाद ने प्लेऑफ में बनाई जगह, सीएसके टूर्नामेंट से बाहर!

CSK vs SRH Highlights: चेन्नई को हराकर हैदराबाद ने प्लेऑफ में बनाई जगह, सीएसके टूर्नामेंट से बाहर!

Today Horoscope 19 May 2026: धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

18 से 25 साल के युवाओं में भी बढ़ रहा हाई BP, लाइफस्टाइल बन रही सबसे बड़ी वजह? 

18 से 25 साल के युवाओं में भी बढ़ रहा हाई BP, लाइफस्टाइल बन रही सबसे बड़ी वजह?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा

Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा

नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

अब कितने रुपये में मिल रहा LPG गैस स‍िलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानें नया रेट

अब कितने रुपये में मिल रहा LPG गैस स‍िलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानें नया रेट

HomePhotos

बिजनेस

नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

आमतौर पर 20 से 30 साल की उम्र में लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने 48 साल की उम्र में कारोबार किया था और चंद सालों में करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

मोहम्मद साबिर | May 18, 2026, 11:14 PM IST

1.48 साल की उम्र में छोड़ी नौकरी

48 साल की उम्र में छोड़ी नौकरी
1

चेन्नई के रहने वाले लोकेश्वरन कन्‍नन ने पढ़ाई-लिखाई पूरे करने के बाद नौकरी करने लगे थे. उन्होंने अपनी आधी जिंदगी नौकरी में लगा दी. लेकिन 48 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने जमी-जमाई नौकरी को छोड़ दी है. 
 

Advertisement

2.1 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस

1 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस
2

48 साल की उम्र में लोकेश्वरन कन्‍नन ने नौकरी छोड़कर सिर्फ 1 लाख रुपये से साल 2019 में ईऑर्बिटर (eOrbitor) की नींव रखी थी. ये कंपनी डेटा सेंटर मेंटेनेंस, साइबर सुरक्षा और क्लाउड जैसी सेवाएं देती है. इस कंपनी ने अब तक गुजरात मेट्रो, अशोक लेलैंड और जोहो जैसी बड़ी कंपनियों को सेवा दी है. 
 

3.कोविड-19 को भी दी मात

कोविड-19 को भी दी मात
3

लोकेश्वरन कन्‍नन ने 2019 में कंपनी स्टार्ट की थी और सिर्फ 40 दिन बाद ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था. कोविड-19 महामारी के कारण कई आईटी कंपनियां बंद हो रही थी. लिन कन्‍नन ने महामारी को अवसर में बदल दिया. उन्होंने डेटा सेंटर मेंटेनेंस जैसी बड़ी सेवा पर फोकस किया. लॉकडाउन में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. 
 

4.11 शहरों में फैला बिजनेस

11 शहरों में फैला बिजनेस
4

लोकेश्वरन कन्‍नन की कंपनी eOrbitor ने धीरे-धीरे पूरी मार्केट में पकड़ बना ली है. भारत के 11 शहरों में फैल चुकी है. इतना ही नहीं, 2025 में कंपनी यूएई के शारजाह, दुबई, अबू धाबी में तक पहुंच गई है. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी

आज बना दी करोड़ों की कंपनी
5

लोकेश्वरन कन्‍नन की कंपनी eOrbitor ने चंद सालों में करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, eOrbitor का सालाना टर्नओवर 15 करोड़ रुपये पहुंच गया है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
अब कितने रुपये में मिल रहा LPG गैस स‍िलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानें नया रेट
अब कितने रुपये में मिल रहा LPG गैस स‍िलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानें नया रेट
IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस? इन 5 सरकारी योजनाओं से स्टार्टअप के लिए मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन
शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस? इन 5 सरकारी योजनाओं से स्टार्टअप के लिए मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन
MORE
Advertisement
धर्म
दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में शामिल है भारत का ये Temple, परिसर ऐसा की कई गांव समा जाए, रामायण से जुड़ा है रहस्य
दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में शामिल है भारत का ये Temple, परिसर ऐसा की कई गांव समा जाए, रामायण से जुड़ा है रहस्य
Aaj Ka Rashifal: सिंह और तुला राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन मूलांक के लोग अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर, मतलब पूरा होते ही बदल लेते हैं रंग
इन मूलांक के लोग अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर, मतलब पूरा होते ही बदल लेते हैं रंग
Numerology: एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और दिलदार होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! विराट कोहली जैसी होती है पर्सनालिटी
Numerology: एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और दिलदार होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! विराट कोहली जैसी होती है पर्सनालिटी
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां बनती हैं बेहतरीन जीवनसाथी? अपनी जन्मतिथि से जानें किस नंबर से मैच करेगी आपकी लव वाइब्रेशन
किस मूलांक की लड़कियां बनती हैं बेहतरीन जीवनसाथी? अपनी जन्मतिथि से जानें किस नंबर से मैच करेगी आपकी लव वाइब्रेशन
MORE
Advertisement