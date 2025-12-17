फ्लिपकार्ट में मैनेजर की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 9448 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

अक्सर लोगों को अगर बड़े पद पर नौकरी मिल जाती है, तो वो उसे गंवान नहीं चाहते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने मैनेजर जैसे पद को छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना डाला है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 17, 2025, 10:59 PM IST

1.फ्लिपकार्ट की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के लेपा गांव के रहने वाले ललित केशरे की जिदंगी काफी संघर्ष में बीती है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फ्लिपकार्ट में बतौर मैनेजर से की थी. लेकिन फिर उन्हें अपना बिजनेस करना था, जिसके लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस स्टार्ट किया. 
 

2.ललित ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?

ललित की पढ़ाई-लिखाई भी काफी संघर्ष से हुई. उनके जिले के एकमात्र अंग्रेजी माध्यम स्कूल था, जहां से उन्होंने पढ़ाई की. उलके बाद वो  ज्‍वाइंट एंट्रेंस एग्‍जामिनेशन (जेईई) पास करके आईआईटी बॉम्बे आगे की पढ़ाई पूरी की और एक इंजीनियरिंग बन गए थे. 
 

3.इस वजह से आया बिजनेस का आइडिया

ललित केशरे ने अपनी शुरुआत फ्लिपकार्ट में बतौर मैनेजर से की. पहले उन्होंने शेयर बजार में निवेश का फैसला लिया. लेकिन जब उन्होंने देखा कि निवेश करने के लिए कागजी औपचारिकताएं और लंबी प्रक्रिया है, तो उन्हें आइडिया आया. फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने की ठानी.
 

4.2016 में अपने स्टार्टअप का किया

ललित केशरे ने साल 2016 में ग्रो नाम से अपनी कंपनी की नींव रखी. इस कंपनी में लोग शेयर बजार में आसानी से निवेश कर सकते हैं. वहीं कोरोना महामारी के दौरान ग्रो की लोकप्रिय तेजी से बढ़ गई और काफी यूजर्स उससे निवेश करने लगे. उसके बाद देखते ही देखते ललित भारतीय अरबपतियों लिस्ट में शुमार हो गए. 
 

5.आज बना डाला 9448 करोड़ का साम्राज्य

रिपोर्ट्स के अनुसार, ललिस केशरे की ग्रो कंपनी में 9.06% हिस्सेदारी है. इस ललित के इस हिस्सादारी का मूल् 9,448 करोड़ रुपये है. उन्होंने अपने एक आइडिया ने करोड़ों भारतीयों के लिए निवेश का रास्ता आसान बना दिया है. आप भी उनकी इस कहानी से सीख ले सकते हैं. 
 

