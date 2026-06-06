गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता

3 . इस नाम से कंपनी ने बनाई पहचान

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मप्पिल्लई का सपना सिर्फ रबर उत्पाद बनाना नहीं था, बल्कि वो टायर सेक्टर में भी उतरना चाहते थे. साल 1960 में उन्होंने अपनी कंपनी को Madras Rubber Factory (MRF) नाम दिया. इसी साल चेन्नई के तिरुवोत्तियूर में पायलट प्लांट में पहला MRF टायर तैयार किया. हालांकि, आज एमआरएफ आज भारत का सबसे बड़ा टायर ब्रांड बनकर उबरा है. फिर साल 1967 में MRF पहली भारतीय कंपनी बनी, जिसने अमेरिका को टायर निर्यात किया था. क्योंकि उस समय अमेरिका टायर की तकनीक में नंबर-1 देश बना था.

