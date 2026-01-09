सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Jan 09, 2026, 06:04 PM IST
1.सरकारी नौकरी को नहीं दी तवज्जो
गुजरात के रूपपुर में एक किसान के घर जन्मे करसनभाई पटेल का जन्म सास 1945 में हुआ था. घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद जैसे-जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. उसके बाद उन्होंने कॉटन मिल और गुजरात सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में सरकौरी नौकरी की. लेकिन 6 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस का फैसला किया.
2.जॉब छोड़कर शुरू किया ये बिजनेस
सरकारी नौकरी छोड़कर करसन भाई पटेल ने 1969 में वॉशिंग पाउडर निरमा की नींव रखी. उनका मानना था कि मार्केट में कई विदेशी और महंगे पाउडर है और वो सस्ता और भारतीय ब्रांड बनाना चाहते थे. उन्होंने निरमा नाम से अपना ब्रांड शुरू किया. इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की. घर पर निरमा बनाना शुरू कर दिया था. वो बेहद कम दाम में वॉशिंग पाउडर मार्केट में लेकर आए, जिससे लोगों का ध्यान खींच लिया.
3.बेटी के नाम पर रखा कारोबार
करसन भाई पटेल की एक बेटी थी, जिसका नाम निरुपमा था. लेकिन एक दुर्घटना में उनकी बेटी का निधन हो गया था. इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम जिंदा रखने के लिए निरमा ब्रांड बनाया, जो अब अमर हो गया है.
4.हजारों लोगों को देते हैं रोजगार
करसन भाई पटेल ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि लोगों के लिए भी फायदा पहुंचाया है. उस दौरान जितने भी बिरोजगार थे, उन्हें रोजगार दिया. उनकी इस कंपनी में 18000 लोग काम करते हैं और उनकी कंपनी से हजारों लोगों का घर चल रहा है. उन्हें गुजरात बिजनेसमैन अवॉर्ड, उद्योग रत्न अवॉर्ड जैसे कई अवॉर्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है.
5.बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
करसन भाई पटेल ने अपनी कड़ी मेहनत से करोड़ों का ब्रांड बना लिया है. उन्होंने अपनी लाइफ में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी. उन्होंने बाद पाउडर के अलावा साबुन, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतार दिया. आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 23000 करोड़ रुपये है. करसन भाई पटेल की इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.