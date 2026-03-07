सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

2 . कब और किस चीज का शुरू किया बिजनेस?

करसन भाई पटेल ने 6 साल सरकारी नौकरी करने के बाद साल 1969 में वॉशिंग पॉउडर निरमा की नींव रखी. उस समय मार्केट में विदेशी और काफी महंगे वॉशिंग पॉउडर हुआ करते थे. ऐसे में उन्होंने निरमा नाम से ब्रांड लॉन्च हुआ, तो सस्ता और भारतीय ब्रांड था. निरमा के लिए उन्होंने काफी रिसर्च की और पर ही उसे बनाना शुरू किया. निरमा के दाम ने लोगों का ध्यान खींचा और लोगों ने इसे पसंद भी किया.

