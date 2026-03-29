21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Mar 29, 2026, 11:08 PM IST
1.21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस
कनिका टेकरीवाल ने पढ़ाई-लिखाई की उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिया था. उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में कारोबार की दुनिया में कदम रख दिया था. उन्होंने शुरुआती दौर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.
2.5600 रुपये से शुरू किया था बिजनेस
कनिका टेकरीवाल ने 21 साल की उम्र में सिर्फ 5600 रुपये से शुरू किया था. कनिका Jetsetgo नाम की ट्रांसपेरेंट प्राइवेट एविएशन मार्केटप्लेस की मालिक हैं.
3.शार्क टैंक में बनी थीं जज
कनिका टेकरीवाल शार्क टैंक इंडिया के 5वें सीजन में बतौर जज बनकर आई थीं, जिसके बाद कनिका काफी सुर्खियों में आ गई थीं. हालांकि उन्होंने इस कामयाबी के पीछे काफी पापड़ बेले हैं.
4.प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर
कनिका टेकरीवाल करे पास एक दो नहीं बल्कि 9 प्राइवेट जेट हैं. इसके अलावा उनके पास 2 हेलकॉप्टर भी हैं. उनकी कंपनी बड़े प्राइवेट जेट्स फ्लाइट्स में से एक को मैनेज भी करती हैं. अब उनकी कंपनी 1 लाख से अधिक यात्रियों को उड़ान करवा चुकी हैं.
5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
रिपोर्ट्स के अनुसार, कनिका टेकरीवाल की कंपनी का टर्नओवर 420 करोड़ रुपये है. कनिका ने सिर्फ 21 साल की उम्र में इतनी शोहरत कमाई है. आप भी कनिका की इस कहानी से सीख ले सकते हैं.