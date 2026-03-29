21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार

1 . 21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस

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कनिका टेकरीवाल ने पढ़ाई-लिखाई की उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिया था. उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में कारोबार की दुनिया में कदम रख दिया था. उन्होंने शुरुआती दौर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

