सरकारी लोन लेकर शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 100 करोड़ की कंपनी; कभी समाज से तंग आकर खा लिया था जहर

4 . डूबती कंपनी में आजमाया हाथ

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कल्पना ने डूबती कंपनी कमानी ट्यूब्स (Kamani Tubes) में अपना हाथ आजमाया. ये कंपनी काफी सालों से बंद थी और कंपनी पर कर्ज और कानूनी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा दिग्गज भी इससे दूर रहना चाहता था. लेकिन फिर कल्पना ने इस कंपनी को लेकर बारिकियों समझी और कानूनी लड़ाई लड़ी. फिर कंपनी फायदे में पहुंच गई. साल 2013 में कल्पना को पद्म श्री अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है.

