सरकारी लोन लेकर शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 100 करोड़ की कंपनी; कभी समाज से तंग आकर खा लिया था जहर

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | May 11, 2026, 11:39 PM IST
1.12 साल में हो गई थी शादी
महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की रहने वाली कल्पना सरोज की शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में हो गई थी. शादी के बाद उन्हें मुंबई भेज दिया गया था. लेकिन उनके पति का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था. उनके पति ने उनपर काफी अत्याचार किया, जिसके बाद 16 साल की उम्र में वो दोबारा अपने घर लौट गई.
2.कभी खा लिया था जहर
रिपोर्ट्स के अनुसार, कल्पना सरोज ने 16 साल की उम्र में पति से अलग होकर अपने घर लौट आई थीं. लेकिन उन्हें समाज ने उन्हें नहीं अपनाया. हालांकि तिरस्कार और अपमान से तंग आकर उन्होंने जहर खा लिया था और अपनी जान देने की कोशिश की थी. लेकिन फिर वो मौत के मुंह से बच गई.
3.सरकारी लोन लेकर शुरू किया अपना बिजनेस
कल्पना सरोज जब मौत के मुंह से बच गईं, तो उन्होंने सोचा कि जब जिंदगी दोबारा मौका दे रही है, तो मौका लिया जाए. फिर उन्होंने सरकारी लोन लेकर छोटा फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया था. लेकिन फिर उन्होंने एक डूबती कंपनी में हाथ आजमाया और उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई.
4.डूबती कंपनी में आजमाया हाथ
कल्पना ने डूबती कंपनी कमानी ट्यूब्स (Kamani Tubes) में अपना हाथ आजमाया. ये कंपनी काफी सालों से बंद थी और कंपनी पर कर्ज और कानूनी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा दिग्गज भी इससे दूर रहना चाहता था. लेकिन फिर कल्पना ने इस कंपनी को लेकर बारिकियों समझी और कानूनी लड़ाई लड़ी. फिर कंपनी फायदे में पहुंच गई. साल 2013 में कल्पना को पद्म श्री अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है.
5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
कल्पना सरोज ने इस डूबती कंपनी की नैया पार लगा दी. उन्होंने इस कंपनी के लिए काफी मेहनत की और फिर जब कंपनी दोबारा चली तो, उन्होंने रियल एस्टेट और स्टील जैसे फील्ड में उतरने का फैसला किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनके बिजनेस ग्रुप का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है.