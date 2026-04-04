10वीं फेल शख्स ने शुरू किया ये बिजनेस, अब हो रही है हर महीने लाखों की कमाई

1 . 10वीं फेल ने शुरू किया बिजनेस

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले कलीम का दिल पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता था. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो 10वीं क्लास में फेल हो गए थे. लेकिन उन्हें बिजनेस का शौक था और इसी शौक ने आज उन्हें लखपति पता दिया है.

