10वीं फेल शख्स ने शुरू किया ये बिजनेस, अब हो रही है हर महीने लाखों की कमाई

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Apr 04, 2026, 09:11 PM IST
1.10वीं फेल ने शुरू किया बिजनेस
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले कलीम का दिल पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता था. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो 10वीं क्लास में फेल हो गए थे. लेकिन उन्हें बिजनेस का शौक था और इसी शौक ने आज उन्हें लखपति पता दिया है.
2.कौनसा शुरू किया बिजनेस?
कलीम ने 10वीं फेल होने के बाद कारोबार स्टार्ट किया. उन्होंने मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने 150 से 200 फीट क्षेत्रफल खुली और सुरक्षित जगह ली. उसमें उन्होंने एक पोल्ट्री फार्म बना दिया.
3.कैसे से आया आइडिया?
कलीम ने इसका खुलासा खुद किया था कि उन्हें मुर्गी फॉर्म का आइडिया यूट्यूब और कुछ लोगों से मिला था. हालांकि देखते ही देखते कलीम का बिजनेस चल पड़ा और अब वो तगड़ी कमाई कर रहे हैं.
4.कलीम के पास हैं 4000 से ज्यादा चूजे
कलीम ने बताया कि इस समय उनके फॉर्म में 4200 मुर्गी के चूजे हैं. पिछले साल 4 साल से वो ये कारोबार कर रहे हैं. इस दौरान कई कंपनियां भी उन्हें चूजे तैयार करने के लिए देती हैं. कुछ किसान चूजे तैयार करके भी लाखों रुपये कमा रहे हैं.
5.आज कर रहे हैं लाखों की कमाई
रिपोर्ट्स के अनुसार, कलीम ने मुर्गी फॉर्म से उनकी कमाई अच्छी हो रही है. 40 दिनों में वो 1 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं. कलीम का ये बिजनेस अच्छी कमाई कर रहा है. इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.