लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

मोहम्मद साबिर | Jan 10, 2026, 07:08 PM IST
1.लाखों की नौकरी को मारी लात
यूपी के रहने वाले इंद्रेश कुमार ने लाखों की नौकरी पर लात मार दी थी. वो नौकरी की सीमाओं में बंधा हुआ महसूस करते थे. इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया था और अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया.
2.कंफर्ट लाइफ छोड़ लौटे गांव
इंद्रेश कुमार ने करीब 10 साल तक कॉपरेट में नौकरी की. वो भारतीय इंफोटेक कंपनी में काम करते थे. लाखों की नौकरी और कंफर्ट लाइफ छोड़कर अपने गांव लौट आए थे. उन्होंने इंदौर से अपने गांव लौटने का फैसला किया और फिर वहीं अपना कारोबार शुरू करने का फैसला लिया था.
3.गांव में शुरू किया ये कारोबार
इंद्रेश कुमार ने साल 2018 में नेटवर्किंग और मोबाइल टावर प्रोजेक्ट के सेक्टर में कारोबार शुरू किया था. उन्होंने गांव में मोबाइल नेटवर्क को सही किया था, जिससे गांव के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलना शुरू हो गई थी.
4.गरीबों की करते हैं मदद
इंद्रेश कुमार भले ही आज करोड़ों का मालिक है, लेकिन वो अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं. गांव में वो अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं. जरूरतमंदों की मदद, सर्दियां में कंबल बांटना, कपड़े और अन्य सहायता आगे बढ़-चढ़कर करते हैं.
5.आज है करोड़ों का साम्राज्य
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंद्रेश कुमार का आज फर्म की सालाना टर्नओवर 7.5 करोड़ रुपये है. अब इंद्रेश तीन से चार राज्यों में कारोबार कर रहे हैं. उनके फर्म फाइबर नेटवर्क का है, जो 3 से 4 हजार किमी फाइबर बिछा दिया है.