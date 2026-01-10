FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सेहत के लिए ही खतरनाक नहीं, त्वचा को आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा कर रहा Air pollution, इससे कैसे निपटें?

सेहत के लिए ही खतरनाक नहीं, त्वचा को आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा कर रहा Air pollution, इससे कैसे निपटें?

क्या है आर्टिकल 32? जिसके तहत ED ने I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

क्या है आर्टिकल 32? जिसके तहत ED ने I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

HomePhotos

बिजनेस

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

आज के दौर में किसी की नौकरी अच्छे पैकेज पर लग जाती है, तो वो उसे में खुश रहता है. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले है, जिसने लाखों की नौकरी को लात मार दी और अपना बिजनेस शुरू किया. उनका ये रिस्क आज करोड़ों का साम्राज्य बन चुका है. इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 10, 2026, 07:08 PM IST

1.लाखों की नौकरी को मारी लात

लाखों की नौकरी को मारी लात
1

यूपी के रहने वाले इंद्रेश कुमार ने लाखों की नौकरी पर लात मार दी थी. वो नौकरी की सीमाओं में बंधा हुआ महसूस करते थे. इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया था और अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया. 
 

Advertisement

2.कंफर्ट लाइफ छोड़ लौटे गांव

कंफर्ट लाइफ छोड़ लौटे गांव
2

इंद्रेश कुमार ने करीब 10 साल तक कॉपरेट में नौकरी की. वो भारतीय इंफोटेक कंपनी में काम करते थे. लाखों की नौकरी और कंफर्ट लाइफ छोड़कर अपने गांव लौट आए थे. उन्होंने इंदौर से अपने गांव लौटने का फैसला किया और फिर वहीं अपना कारोबार शुरू करने का फैसला लिया था. 
 

3.गांव में शुरू किया ये कारोबार

गांव में शुरू किया ये कारोबार
3

इंद्रेश कुमार ने साल 2018 में नेटवर्किंग और मोबाइल टावर प्रोजेक्ट के सेक्टर में कारोबार शुरू किया था. उन्होंने गांव में मोबाइल नेटवर्क को सही किया था, जिससे  गांव के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलना शुरू हो गई थी. 
 

4.गरीबों की करते हैं मदद

गरीबों की करते हैं मदद
4

इंद्रेश कुमार भले ही आज करोड़ों का मालिक है, लेकिन वो अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं. गांव में वो अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं. जरूरतमंदों की मदद, सर्दियां में कंबल बांटना, कपड़े और अन्य सहायता आगे बढ़-चढ़कर करते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.आज है करोड़ों का साम्राज्य

आज है करोड़ों का साम्राज्य
5

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंद्रेश कुमार का आज फर्म की सालाना टर्नओवर 7.5 करोड़ रुपये है. अब इंद्रेश तीन से चार राज्यों में कारोबार कर रहे हैं. उनके फर्म फाइबर नेटवर्क का है, जो 3 से 4 हजार किमी फाइबर बिछा दिया है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट
EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट
WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा
WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा
2 घंटे की मूवी में इस एक्ट्रेस ने बदले थे 130 जोड़ी कपड़े, डिजाइनरों की फीस पर डायरेक्टर के खर्च हुए थे करोड़ों रुपये...
2 घंटे की मूवी में इस एक्ट्रेस ने बदले थे 130 जोड़ी कपड़े, डिजाइनरों की फीस पर डायरेक्टर के खर्च हुए थे करोड़ों रुपये...
MORE
Advertisement
धर्म
Birth Month Traits: अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
Shukra Remedies: पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
Rashifal 9 January 2026: मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
MORE
Advertisement