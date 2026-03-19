भारत के सबसे उम्रदराज बिजनेसमैन, 66 साल की उम्र में शुरू किया कारोबार और बना दी 21000 करोड़ की कंपनी

5 . बने भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति

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लक्ष्मण मित्तल की उम्र में अब 92 साल की हो गई है. ऐसे में भारत को सूसे उम्रदराज अरबपति बन गए हैं. इससे पहले ये कारनामा केशव महिंद्रा ने किया था. लेकिन मित्तल ने उन्हें पछाड़ दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सोनालिका ट्रैक्टर्स की नेटवर्थ 2.5 बिलियन डॉलर है, जो लगभग 21000 करोड़ रुपये होती है.

