50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी 

4 . हर्षित ने चंद सालों में बदल दिया पिता का बिजनेस

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हितेश ने अपने बेटे हर्षित को अपना बिजनेस सौंप दिया था. साल 2020 में हर्षित ने अपने पिता का कारोबार अपने हाथ में लिया. फिर तीन साल बाद यानी 2023 में हर्षित की कड़ी मेहनत से कंपनी करोड़ों तक पहुंच गई. अब उनकी कंपनी आउटडोर फर्नीचर, ग्रीन शेड नेट और सबसे खास 3D-प्रिंटेड सस्टेनेबल तक प्लांट बनाने लगी.

