बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Jan 08, 2026, 05:52 PM IST
1.बाप-बेटे ने 50000 से शुरू किया कारोबार
मुंबई के रहने वाले हितेश चुन्नीलाल शाह और उनके बेटे हर्षित शा ने 50000 हजार रुपये से कारोबार शुरू किया था. हितेश ने साल 1999 में एक छोटी से वर्कशॉप खोली थी, जहां सस्ते प्लास्टिक के गमले मिलते थे. लेकिन बाद में हितेश ने अपने बेटे की मदद से पब्लिक लिस्टेड कंपनी में बदल दिया था.
2.किस नाम से है बाप-बेटे की कंपनी?
हितेश और उनके बेटे ने हर्षित दोनों ने हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड नाम से कंपनी खोली. हालांकि उनका ये ब्रांड 2200 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है. उनकी कंपनी में क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी जैसे गमले बनते हैं और बिकते हैं.
3.2023 में आया नया मोड
1999 से हितेश ने अपनी कारोबार के लिए काफी मेहनत की. लेकिन 2023 में उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई. करीब 24 साल इंतजार करने के बाद हितेश की मेहनत रंग लाई और इसके पीछे उनके बेटे की मेहनत होती है. हर्षित साल 2020 से अपने पिता के साथ कारोबार संभाल रहे थे.
4.1-2 नहीं बल्कि 7 शोरूम
हितेश और हर्षित की कंपनी के अब 1 या 2 नहीं बल्कि 7 शोरूम है. उनके शोरूम मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे शहरों में फैला हुआ है. उनके तीन बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं, जो भिवंडी, पुणे और दिल्ली में हैं.
5.आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
हितेश और हर्षित की कंपनी हर्षदीप एग्रो प्रोडक्ट्स आज करोड़ों का कारोबार कर रही है. आज उनकी कंपनी 170 करोड़ रुपये का ब्रांड बन गया है.