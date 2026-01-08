FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'  

भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'

2026 में नौकरी खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे 90% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

2026 में नौकरी खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे 90% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

बिजनेस

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

आज हम एक पिता और पुत्र की कहानी लेकर आए है, जिन्होंने साथ मिलकर कारोबार शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना डाला है. इस कहानी से आपको भी प्रेरणा मिलेगी और आप इस कहानी से भी सीख ले सकते हैं कि कैसे अगर इंसान ठान ले, तो वो करके ही रहता है.

मोहम्मद साबिर | Jan 08, 2026, 05:52 PM IST

1.बाप-बेटे ने 50000 से शुरू किया कारोबार

बाप-बेटे ने 50000 से शुरू किया कारोबार
1

मुंबई के रहने वाले हितेश चुन्नीलाल शाह और उनके बेटे हर्षित शा ने 50000 हजार रुपये से कारोबार शुरू किया था. हितेश ने साल 1999 में एक छोटी से वर्कशॉप खोली थी, जहां सस्ते प्लास्टिक के गमले मिलते थे. लेकिन बाद में हितेश ने अपने बेटे की मदद से पब्लिक लिस्‍टेड कंपनी में बदल दिया था. 
 

Advertisement

2.किस नाम से है बाप-बेटे की कंपनी?

किस नाम से है बाप-बेटे की कंपनी?
2

हितेश और उनके बेटे ने हर्षित दोनों ने हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड नाम से कंपनी खोली. हालांकि उनका ये ब्रांड 2200 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है. उनकी कंपनी में क्‍वालिटी, सस्‍टेनेबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी जैसे गमले बनते हैं और बिकते हैं. 
 

3.2023 में आया नया मोड

2023 में आया नया मोड
3

1999 से हितेश ने अपनी कारोबार के लिए काफी मेहनत की. लेकिन 2023 में उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई. करीब 24 साल इंतजार करने के बाद हितेश की मेहनत रंग लाई और इसके पीछे उनके बेटे की मेहनत होती है. हर्षित साल 2020 से अपने पिता के साथ कारोबार संभाल रहे थे. 
 

4.1-2 नहीं बल्कि 7 शोरूम

1-2 नहीं बल्कि 7 शोरूम
4

हितेश और हर्षित की कंपनी के अब 1 या 2 नहीं बल्कि 7 शोरूम है. उनके शोरूम मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे शहरों में फैला हुआ है. उनके तीन बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्‍लांट भी हैं, जो भिवंडी, पुणे और दिल्ली में हैं. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
5

हितेश और हर्षित की कंपनी हर्षदीप एग्रो प्रोडक्ट्स आज करोड़ों का कारोबार कर रही है. आज उनकी कंपनी 170 करोड़ रुपये का ब्रांड बन गया है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River
जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River
बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
फोन में नंबर सेव नहीं, फिर भी दिख रहा कॉलर का नाम? जानिए कितना दमदार है सरकार का CNAP फीचर
फोन में नंबर सेव नहीं, फिर भी दिख रहा कॉलर का नाम? जानिए कितना दमदार है सरकार का CNAP फीचर
Eye Twitching: हर बार आंख का फड़कना अपशकुन नहीं होता, इस विटामिन की हो सकती है कमी? 
Eye Twitching: हर बार आंख का फड़कना अपशकुन नहीं होता, इस विटामिन की हो सकती है कमी?
MORE
Advertisement
धर्म
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
MORE
Advertisement